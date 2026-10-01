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ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров
ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров - 01.10.2026, ПРАЙМ
ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров
Всемирная торговая организация (ВТО) стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров, заблокированной по инициативе США, заявил журналистам... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
мировая экономика
сша
максим решетников
вто
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МИЛУОКИ, 1 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров, заблокированной по инициативе США, заявил журналистам глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. "ВТО действительно стагнирует, она стагнирует, в общем и целом, наверное, с 2019 года, когда по американской инициативе была заблокирована работа системы разрешения споров — второй уровень, апелляционный орган, по сути, был заблокирован", — сказал Решетников на полях министерской встречи G20. Министр пояснил, что из-за отсутствия работающей апелляционной инстанции торговые споры между странами фактически зашли в тупик. "Сейчас споры не имеют итогового решения, потому что сторона, которая не согласна с решением первой инстанции, что называется, апеллирует в никуда, в орган, которого нет. Поэтому все решения подвисают", — подчеркнул он. По словам главы МЭР, неработоспособность механизмов принудительного исполнения правил подрывает всю архитектуру организации. "Любая система правил без системы их применения, и в том числе принудительного применения, перестает развиваться", — констатировал Решетников. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Решетников, возглавляющий российскую делегацию, прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, штат Висконсин. В ходе мероприятия стороны планировали обсудить "вепонизацию" (weapon — оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
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мировая экономика, сша, максим решетников, вто
Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО
08:15 01.10.2026
 
ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров

Решетников: ВТО стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров

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МИЛУОКИ, 1 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) стагнирует с 2019 года из-за паралича системы разрешения споров, заблокированной по инициативе США, заявил журналистам глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"ВТО действительно стагнирует, она стагнирует, в общем и целом, наверное, с 2019 года, когда по американской инициативе была заблокирована работа системы разрешения споров — второй уровень, апелляционный орган, по сути, был заблокирован", — сказал Решетников на полях министерской встречи G20.
Министр пояснил, что из-за отсутствия работающей апелляционной инстанции торговые споры между странами фактически зашли в тупик.
"Сейчас споры не имеют итогового решения, потому что сторона, которая не согласна с решением первой инстанции, что называется, апеллирует в никуда, в орган, которого нет. Поэтому все решения подвисают", — подчеркнул он.
По словам главы МЭР, неработоспособность механизмов принудительного исполнения правил подрывает всю архитектуру организации.
"Любая система правил без системы их применения, и в том числе принудительного применения, перестает развиваться", — констатировал Решетников.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Решетников, возглавляющий российскую делегацию, прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
В ходе мероприятия стороны планировали обсудить "вепонизацию" (weapon — оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
 
Мировая экономикаСШАМаксим РешетниковВТО
 
 
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