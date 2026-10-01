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Налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету 100 миллиардов рублей в год
Налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету 100 миллиардов рублей в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
Налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету 100 миллиардов рублей в год
Введение налога на прибыль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) принесет федеральному бюджету РФ дополнительные доходы по 100 миллиардов рулей в год в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:36+0300
2026-10-01T13:25+0300
финансы
минфин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение налога на прибыль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) принесет федеральному бюджету РФ дополнительные доходы по 100 миллиардов рулей в год в 2027-2029 годах, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Минфин ранее предложил ввести налог на прибыль закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов по ставке 15%. Сейчас паевые фонды не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. По мнению Минфина, это создает предпосылки для налоговой оптимизации. При этом, согласно озвученным ранее предложениям, при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФа будет засчитываться.
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40
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5
4.7
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финансы, минфин
Финансы, Минфин
12:36 01.10.2026 (обновлено: 13:25 01.10.2026)
 
Налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету 100 миллиардов рублей в год

Минфин: налог на прибыль ЗПИФ принесет бюджету дополнительные доходы в 2027-2029 годах

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Введение налога на прибыль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) принесет федеральному бюджету РФ дополнительные доходы по 100 миллиардов рулей в год в 2027-2029 годах, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
Минфин ранее предложил ввести налог на прибыль закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов по ставке 15%.
Сейчас паевые фонды не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. По мнению Минфина, это создает предпосылки для налоговой оптимизации.
При этом, согласно озвученным ранее предложениям, при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФа будет засчитываться.
 
ФинансыМинфин
 
 
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