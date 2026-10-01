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Дефицит российского бюджета в 2028-2029 годах сократится до 1,9% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2028-2029 годах сократится до 1,9% ВВП - 01.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит российского бюджета в 2028-2029 годах сократится до 1,9% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2028-2029 годах сократится до 1,9% ВВП с ожидающихся в следующем году 2,2% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

2026-10-01T11:55+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефицит российского бюджета в 2028-2029 годах сократится до 1,9% ВВП с ожидающихся в следующем году 2,2% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку. "В 2027-2029 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 2,2% ВВП в 2027 году и 1,9% ВВП – в 2028 и 2029 годах соответственно", - сказано в документе. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.

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россия, госдума