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ВВП Туркмении за пять лет вырос в 1,5 раза, заявил министр

ВВП Туркмении за пять лет вырос в 1,5 раза, заявил министр - 01.10.2026, ПРАЙМ

ВВП Туркмении за пять лет вырос в 1,5 раза, заявил министр

ВВП Туркмении за последние пять лет вырос в 1,5 раза, а по итогам 2025 года превысил 77,4 миллиарда долларов, заявил министр финансов и экономики страны... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

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АШХАБАД, 1 окт – ПРАЙМ. ВВП Туркмении за последние пять лет вырос в 1,5 раза, а по итогам 2025 года превысил 77,4 миллиарда долларов, заявил министр финансов и экономики страны Мамметгулы Астанагулов. "За последние 5 лет ВВП Туркменистана увеличился в 1,5 раза. По итогам 2025 года этот показатель составил свыше 77,4 миллиарда долларов", – сказал он, выступая на Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2026) в Ашхабаде. По его словам, проводимая в стране инвестиционная политика является ключевым фактором динамичного развития национальной экономики. Наиболее приоритетными сферами для вложений он назвал нефтегазовую отрасль, нефте- и газохимию, строительство, транспорт и агропромышленный комплекс. "Успешно реализуемые инвестиционные проекты в различных сферах экономики последовательно укрепляют экономический потенциал нашего государства", – отметил министр. Годовой темп роста ВВП, как сообщил Астанагулов, остается стабильно высоким и составляет 6,3%. Макроэкономическая политика, по его словам, обеспечивает устойчивость и снижение инфляции: по итогам первого полугодия текущего года она составила 3,6%. Объем инвестиций в прошлом году превысил 12,8 миллиарда долларов, экспорт достиг 11,2 миллиарда долларов. В 2026 году положительная динамика, по словам министра, укрепляется. Он также заявил, что Туркмения проводит взвешенную политику в сфере внутреннего и внешнего долга. Внутренний долг в стране отсутствует, а внешний по итогам 2025 года составил 3% ВВП. Внешнеторговый оборот страны в 2025 году вырос почти на 11%. В текущем году рост экспорта и импорта, по словам министра, остается значительным. Отдельно Астанагулов остановился на промышленности, которая составляет более 30% ВВП и является основой экономики. От ее развития и эффективности, подчеркнул он, во многом зависят экономический рост, социально-экономический потенциал, уровень жизни населения и роль страны в международном разделении труда. Инвестиционный форум Туркменистана проходит 1-2 октября в Ашхабаде. В нем участвуют более 750 делегатов из 50 государств: инвесторы, представители инновационного сектора, финансовых институтов, руководители госструктур и лидеры отраслей. Организаторы мероприятия – министерство финансов и экономики Туркмении, МИД республики и компания "Туркмен Конгресс".

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мировая экономика, туркмения, ашхабад, мид