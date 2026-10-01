https://1prime.ru/20261001/vyruchka-873837377.html

Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза

Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза - 01.10.2026, ПРАЙМ

Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза

Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 39,6... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:16+0300

2026-10-01T10:16+0300

2026-10-01T10:37+0300

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873837377.jpg?1790840225

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 39,6 миллиарда рублей, сообщила компания. "По итогам января-сентября текущего года выручка группы увеличилась в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года, прогнозный показатель выручки за январь-сентябрь 2026 года может составить 39,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что количество розничных клиентов группы за отчетный период выросло на 10%, до 185 тысяч человек. При этом доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1 процентный пункт и составила 9%. "Мы продолжаем развивать бизнес, о чем свидетельствуют операционные показатели, и защищать интересы наших инвесторов и акционеров: в сентябре в рамках байбека мы выкупили бумаг на 27 миллиона рублей, поддержав котировки, а также выплатили более 136 миллиона рублей купонного дохода держателям облигаций", - прокомментировал гендиректор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, чьи слова приводятся в сообщении. МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы