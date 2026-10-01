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Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза
Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза - 01.10.2026, ПРАЙМ
Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза
Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 39,6... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:16+0300
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бизнес
финансы
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 39,6 миллиарда рублей, сообщила компания. "По итогам января-сентября текущего года выручка группы увеличилась в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года, прогнозный показатель выручки за январь-сентябрь 2026 года может составить 39,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что количество розничных клиентов группы за отчетный период выросло на 10%, до 185 тысяч человек. При этом доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1 процентный пункт и составила 9%. "Мы продолжаем развивать бизнес, о чем свидетельствуют операционные показатели, и защищать интересы наших инвесторов и акционеров: в сентябре в рамках байбека мы выкупили бумаг на 27 миллиона рублей, поддержав котировки, а также выплатили более 136 миллиона рублей купонного дохода держателям облигаций", - прокомментировал гендиректор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, чьи слова приводятся в сообщении. МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.
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бизнес, финансы
Выручка группы МГКЛ за три квартала выросла в 2,2 раза
Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов выросла в 2,2 раза
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выручка группы МГКЛ по итогам первых трех кварталов, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 39,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"По итогам января-сентября текущего года выручка группы увеличилась в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года, прогнозный показатель выручки за январь-сентябрь 2026 года может составить 39,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что количество розничных клиентов группы за отчетный период выросло на 10%, до 185 тысяч человек.
При этом доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1 процентный пункт и составила 9%.
"Мы продолжаем развивать бизнес, о чем свидетельствуют операционные показатели, и защищать интересы наших инвесторов и акционеров: в сентябре в рамках байбека мы выкупили бумаг на 27 миллиона рублей, поддержав котировки, а также выплатили более 136 миллиона рублей купонного дохода держателям облигаций", - прокомментировал гендиректор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, чьи слова приводятся в сообщении.
МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.