https://1prime.ru/20261001/x5-873875519.html

X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник

X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник - 01.10.2026, ПРАЙМ

X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник

Ритейлер X5 планирует 2 октября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:47+0300

рынок

финансы

x5 retail group

банк россии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 2 октября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 130 базисных пунктов. Компания предложит 10-летние облигации серии 003P-22 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, x5 retail group, банк россии