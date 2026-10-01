https://1prime.ru/20261001/x5-873875519.html
X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник
X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник - 01.10.2026, ПРАЙМ
X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник
Ритейлер X5 планирует 2 октября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:47+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 2 октября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 130 базисных пунктов. Компания предложит 10-летние облигации серии 003P-22 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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рынок, финансы, x5 retail group, банк россии
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, Банк России
X5 соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей, сообщил источник
РИА Новости: ритейлер X5 2 октября соберет заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 2 октября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 130 базисных пунктов.
Компания предложит 10-летние облигации серии 003P-22 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".