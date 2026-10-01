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Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин
Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Инвестиционный цикл в России не остановился, объем инвестиций в последние два года продолжает расширяться в номинальном... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:14+0300
2026-10-01T12:14+0300
россия
финансы
алексей заботкин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Инвестиционный цикл в России не остановился, объем инвестиций в последние два года продолжает расширяться в номинальном выражении, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Инвестиционный цикл на самом деле не остановился… Речь идет о том, что инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 год и последние два года они удерживаются вблизи вот этого достигнутого уровня физики, а в номинальном выражении они продолжают расширяться", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите". По его словам, в номинальном выражении инвестиционные расходы в первом полугодии текущего года могут не показаться значительными с точки зрения реальных переменных. "Но в номинальном выражении инвестиции в основной капитал за первое полугодие были 16,2 триллиона. И это было больше, чем в первом полугодии 2025 года", - добавил зампред ЦБ.
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россия, финансы, алексей заботкин, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
12:14 01.10.2026
 
Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин

Зампред ЦБ Заботкин: инвестиции в России продолжают расширяться в номинальном выражении

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Инвестиционный цикл в России не остановился, объем инвестиций в последние два года продолжает расширяться в номинальном выражении, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Инвестиционный цикл на самом деле не остановился… Речь идет о том, что инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 год и последние два года они удерживаются вблизи вот этого достигнутого уровня физики, а в номинальном выражении они продолжают расширяться", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите".
По его словам, в номинальном выражении инвестиционные расходы в первом полугодии текущего года могут не показаться значительными с точки зрения реальных переменных.
"Но в номинальном выражении инвестиции в основной капитал за первое полугодие были 16,2 триллиона. И это было больше, чем в первом полугодии 2025 года", - добавил зампред ЦБ.
 
РОССИЯФинансыАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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