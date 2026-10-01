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Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин

Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиционный цикл в России не остановился, заявил Заботкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Инвестиционный цикл в России не остановился, объем инвестиций в последние два года продолжает расширяться в номинальном... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:14+0300

2026-10-01T12:14+0300

2026-10-01T12:14+0300

россия

финансы

алексей заботкин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Инвестиционный цикл в России не остановился, объем инвестиций в последние два года продолжает расширяться в номинальном выражении, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Инвестиционный цикл на самом деле не остановился… Речь идет о том, что инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 год и последние два года они удерживаются вблизи вот этого достигнутого уровня физики, а в номинальном выражении они продолжают расширяться", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите". По его словам, в номинальном выражении инвестиционные расходы в первом полугодии текущего года могут не показаться значительными с точки зрения реальных переменных. "Но в номинальном выражении инвестиции в основной капитал за первое полугодие были 16,2 триллиона. И это было больше, чем в первом полугодии 2025 года", - добавил зампред ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, алексей заботкин, банк россии