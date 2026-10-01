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Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества
Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества - 01.10.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества
Запуск железнодорожного сообщения Москва-Минск с городского вокзала Москва-Сити - это новая, инновационная часть союзничества России и Белоруссии, заявила... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:58+0300
2026-10-01T18:09+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запуск железнодорожного сообщения Москва-Минск с городского вокзала Москва-Сити - это новая, инновационная часть союзничества России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и Захарова открыли на вокзале Москва-Сити новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва-Минск. "Это новая, я бы сказала, инновационная часть того, что мы называем нашим союзничеством, союзным государством. У нас много проектов, много того, о чем договорились президенты, что поручено нашим правительствам и что реализуется непосредственно на местах", - сказала Захарова в комментарии ИС "Вести". Премьер Белоруссии Александр Турчин в четверг заявил, что Минск и Москва доказали, что Союзное государство - не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты. По его словам, за восемь месяцев этого года товарооборот двух стран увеличился более чем на 20%.
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РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, Мария Захарова, Сергей Собянин, Олег Белозеров, МИД РФ, МИД, РЖД
17:58 01.10.2026 (обновлено: 18:09 01.10.2026)
 
Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества

Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества с Белоруссией

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запуск железнодорожного сообщения Москва-Минск с городского вокзала Москва-Сити - это новая, инновационная часть союзничества России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и Захарова открыли на вокзале Москва-Сити новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва-Минск.
"Это новая, я бы сказала, инновационная часть того, что мы называем нашим союзничеством, союзным государством. У нас много проектов, много того, о чем договорились президенты, что поручено нашим правительствам и что реализуется непосредственно на местах", - сказала Захарова в комментарии ИС "Вести".
Премьер Белоруссии Александр Турчин в четверг заявил, что Минск и Москва доказали, что Союзное государство - не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты. По его словам, за восемь месяцев этого года товарооборот двух стран увеличился более чем на 20%.
 
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