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Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества

Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества - 01.10.2026, ПРАЙМ

Захарова назвала поезд Москва — Минск инновационной частью союзничества

Запуск железнодорожного сообщения Москва-Минск с городского вокзала Москва-Сити - это новая, инновационная часть союзничества России и Белоруссии, заявила... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:58+0300

2026-10-01T17:58+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запуск железнодорожного сообщения Москва-Минск с городского вокзала Москва-Сити - это новая, инновационная часть союзничества России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и Захарова открыли на вокзале Москва-Сити новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва-Минск. "Это новая, я бы сказала, инновационная часть того, что мы называем нашим союзничеством, союзным государством. У нас много проектов, много того, о чем договорились президенты, что поручено нашим правительствам и что реализуется непосредственно на местах", - сказала Захарова в комментарии ИС "Вести". Премьер Белоруссии Александр Турчин в четверг заявил, что Минск и Москва доказали, что Союзное государство - не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты. По его словам, за восемь месяцев этого года товарооборот двух стран увеличился более чем на 20%.

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