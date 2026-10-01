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Заполненность ПХГ в Европе осталась на самом низком уровне с 2011 года

Заполненность ПХГ в Европе осталась на самом низком уровне с 2011 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

Заполненность ПХГ в Европе осталась на самом низком уровне с 2011 года

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне для 30 сентября за всю историю... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

газ

европа

ормузский пролив

ес

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне для 30 сентября за всю историю наблюдений с 2011 года, а на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), которые изучило РИА Новости. По состоянию на конец газовых суток 29 сентября (завершились утром 30 сентября) страны Евросоюза закачали в свои ПХГ 0,22 миллиарда кубометров газа, увеличив запасы на 0,21 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 71,9 миллиарда кубометров газа, или 71,54%. На таком низком уровне запасы газа не находились никогда за историю наблюдений. В 2021-2025 годы в среднем заполненность газохранилищ Европы к 30 сентября была на уровне 87,05%. Таким образом, текущий показатель ниже на 15,5 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет. Одновременно с этим статистика демонстрирует, что европейцы спешат пополнять свои газохранилища: темпы закачки в сентябре составили в среднем 0,22%. Последний раз заполнение хранилищ интенсивными темпами в этом месяце осуществлялась в 2022 году и тогда они составляли 0,28%. Для сравнения - в прошлом году они достигали лишь 0,18%. В конце августа европейские ПХГ оказались на историческом минимуме заполненности за всю историю наблюдения и сбора данных - с 2011 года. Запасы ежедневно демонстрировали рекордно минимальный уровень. Заполненность хранилищ по итогам месяца составила 65,09%, оказавшись на историческом антирекорде. В прошлые годы на эту дату показатель был выше 67%. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, а недостаточный объем газа в ПХГ и высокие цены на "голубое топливо" к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, спрогнозировала ранее компания "Газпром". По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но затем, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива, ЕС решил понизить до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. А в начале сентября Итконен сообщила, что нормы заполнения ПХГ могут снизить до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.

европа

ормузский пролив

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газ, европа, ормузский пролив, ес, газпром, ек