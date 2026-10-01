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ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном запустят менее чем через месяц - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном запустят менее чем через месяц
ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном запустят менее чем через месяц - 01.10.2026, ПРАЙМ
ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном запустят менее чем через месяц
Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц, заявил министр экономики... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:45+0300
2026-10-01T13:28+0300
россия
азербайджан
казахстан
европа
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БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. "В сфере передачи данных Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном, запуск которой ожидается менее чем через месяц, создаст новый высокопроизводительный канал связи между Европой и Азией", - сказал Джаббаров, выступая на региональном форуме CAMCA 2026 в Баку. Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи - масштабный цифровой проект по прокладке магистрального интернет-кабеля между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспийского моря. Кабель длиной около 390 км связывает города Сумгаит (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Максимальная пропускная способность составит до 400 Тбит/с.
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россия, азербайджан, казахстан, европа
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ЕВРОПА
12:45 01.10.2026 (обновлено: 13:28 01.10.2026)
 
ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном запустят менее чем через месяц

Запуск ВОЛС между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц

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БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном ожидается менее чем через месяц, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В сфере передачи данных Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном, запуск которой ожидается менее чем через месяц, создаст новый высокопроизводительный канал связи между Европой и Азией", - сказал Джаббаров, выступая на региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи - масштабный цифровой проект по прокладке магистрального интернет-кабеля между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспийского моря. Кабель длиной около 390 км связывает города Сумгаит (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Максимальная пропускная способность составит до 400 Тбит/с.
 
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