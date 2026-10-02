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А7: новые санкции не влияют на работу системы платежей

А7: новые санкции не влияют на работу системы платежей - 02.10.2026, ПРАЙМ

А7: новые санкции не влияют на работу системы платежей

Новые попытки санкционного давления не влияют на работу российской системы международных платежей А7, компания категорически опровергает любые обвинения в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:05+0300

2026-10-02T11:05+0300

2026-10-02T11:14+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новые попытки санкционного давления не влияют на работу российской системы международных платежей А7, компания категорически опровергает любые обвинения в работе с незаконными организациями, сообщили в пресс-службе А7. Под санкции США А7 попала еще в августе 2025 года. А накануне американский минфин включил российскую компанию в санкционный список по Ирану, подозревая ее в финансовой поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана и палестинского движения ХАМАС (оба признаны в США террористическими организациями). "Новые попытки санкционного давления не влияют на работу компании А7", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, сам факт такого внимания подтверждает эффективность созданной ею платежной системы. "Компания А7 категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Это откровенная ложь и клевета. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры", - подчеркнули в пресс-службе. Там указали, что А7 обладает современной многоуровневой системой внутреннего контроля и все клиенты проходят проверку, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организаций, деятельность которых нарушает требования. "А7 создана для обеспечения бесперебойных расчетов российского рынка, против которого введены незаконные ограничительные меры. Параллельно компания обслуживает третьи страны, не имеющие отношения к санкциям, обеспечивая легальные экспортно-импортные операции с товарами народного потребления и сырьевой продукцией", - подытожили в сообщении.

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