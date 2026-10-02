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"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании

"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании

Группа "Аэрофлот" с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с двух до трех раз в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:57+0300

2026-10-02T13:57+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с двух до трех раз в неделю, сообщил перевозчик. "Увеличиваем частоту рейсов на Фукуок с двух до трех раз в неделю. С 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания будем выполнять на популярный курорт Вьетнама полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратный вылет из международного аэропорта Фукуока будет по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении. Ранее авиакомпания объявляла, что выполнять регулярные рейсы на Фукуок начнет с 15 октября. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес". "Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания также летает в Хошимин из Москвы, а в Нячанг - из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - добавил перевозчик. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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