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"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании - 02.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании - 02.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании
Группа "Аэрофлот" с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с двух до трех раз в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:57+0300
2026-10-02T14:05+0300
бизнес
туризм
вьетнам
москва
иркутск
аэрофлот
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с двух до трех раз в неделю, сообщил перевозчик. "Увеличиваем частоту рейсов на Фукуок с двух до трех раз в неделю. С 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания будем выполнять на популярный курорт Вьетнама полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратный вылет из международного аэропорта Фукуока будет по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении. Ранее авиакомпания объявляла, что выполнять регулярные рейсы на Фукуок начнет с 15 октября. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес". "Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания также летает в Хошимин из Москвы, а в Нячанг - из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - добавил перевозчик. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, туризм, вьетнам, москва, иркутск, аэрофлот
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, Иркутск, Аэрофлот
13:57 02.10.2026 (обновлено: 14:05 02.10.2026)
 
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Фукуок в зимнем расписании

"Аэрофлот" увеличит число рейсов на курортный остров Фукуок с двух до трех раз в неделю

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с двух до трех раз в неделю, сообщил перевозчик.
"Увеличиваем частоту рейсов на Фукуок с двух до трех раз в неделю. С 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания будем выполнять на популярный курорт Вьетнама полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратный вылет из международного аэропорта Фукуока будет по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания объявляла, что выполнять регулярные рейсы на Фукуок начнет с 15 октября. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".
"Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, в который "Аэрофлот" выполняет регулярные полеты. Авиакомпания также летает в Хошимин из Москвы, а в Нячанг - из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - добавил перевозчик.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесТуризмВЬЕТНАММОСКВАИркутскАэрофлот
 
 
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