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Суд взыскал с "Аксельфарма" 514 миллионов рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с "Аксельфарма" 514 миллионов рублей
Суд взыскал с "Аксельфарма" 514 миллионов рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Аксельфарма" 514 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России взыскал с крупного производителя лекарств "Аксельфарм" около 514 миллионов... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:11+0300
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России взыскал с крупного производителя лекарств "Аксельфарм" около 514 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. ФАС, рассмотрев в 2024 году обращение российских компаний "Фармстандарт" и "Пфайзер Инновации", а также американской Pfizer и ее дочерней Agouron Pharmaceuticals, установило, что "Аксельфарм" ввел в оборот противоопухолевый препарат "Акситиниб", где использовано действующее вещество акситиниб, патент на которое принадлежит Agouron Pharmaceuticals. Патент действовал до июня 2025 года. Как отмечала ФАС, выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат считается недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата "Инлита", но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот. Служба предписала перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере около 514 миллионов рублей. Фармкомпания оспорила решение и предписание ведомства в суде, и арбитражные суды трех инстанций поддержали ее, признав акты ФАС недействительными. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам в марте все судебные акты отменила и в удовлетворении заявления "Аксельфарма" отказала. В июне ФАС обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с фармпроизводителя около 514 миллионов рублей. Суд первой инстанции исковые требования антимонопольного ведомства полностью удовлетворил. Всего ФАС подала в этот суд четыре иска к "Аксельфарму", включая этот, на общую сумму около 2,1 миллиарда рублей.
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192
40
192
40
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бизнес, москва, pfizer
Бизнес, МОСКВА, Pfizer
15:11 02.10.2026 (обновлено: 15:18 02.10.2026)
 
Суд взыскал с "Аксельфарма" 514 миллионов рублей

Суд в Москве по иску ФАС взыскал с "Аксельфарма" около 514 миллионов рублей

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России взыскал с крупного производителя лекарств "Аксельфарм" около 514 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ФАС, рассмотрев в 2024 году обращение российских компаний "Фармстандарт" и "Пфайзер Инновации", а также американской Pfizer и ее дочерней Agouron Pharmaceuticals, установило, что "Аксельфарм" ввел в оборот противоопухолевый препарат "Акситиниб", где использовано действующее вещество акситиниб, патент на которое принадлежит Agouron Pharmaceuticals. Патент действовал до июня 2025 года.
Как отмечала ФАС, выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат считается недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата "Инлита", но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.
Служба предписала перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере около 514 миллионов рублей.
Фармкомпания оспорила решение и предписание ведомства в суде, и арбитражные суды трех инстанций поддержали ее, признав акты ФАС недействительными. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам в марте все судебные акты отменила и в удовлетворении заявления "Аксельфарма" отказала.
В июне ФАС обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с фармпроизводителя около 514 миллионов рублей. Суд первой инстанции исковые требования антимонопольного ведомства полностью удовлетворил.
Всего ФАС подала в этот суд четыре иска к "Аксельфарму", включая этот, на общую сумму около 2,1 миллиарда рублей.
 
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