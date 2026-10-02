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Акции Nike дешевеют на постторгах на 8,6%

Акции Nike дешевеют на постторгах на 8,6% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Акции Nike дешевеют на постторгах на 8,6%

Стоимость акций производителя спортивной одежды Nike снижается на постторгах на 8,6% после публикации финансового отчета компании, следует из данных торгов. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T08:34+0300

2026-10-02T08:34+0300

2026-10-02T08:34+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций производителя спортивной одежды Nike снижается на постторгах на 8,6% после публикации финансового отчета компании, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск акции Nike на постторгах дешевеют на 8,56%, до 32,14 доллара за бумагу. По итогам торгов четверга акции снизились в цене на 0,71%, до 35,15 доллара. Читая прибыль Nike по итогам первого квартала текущего финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 2% в годовом выражении, до 712 миллионов долларов, сообщается в финансовом отчете компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,48 доллара с 0,49 доллара годом ранее при прогнозе в 0,44 доллара. Выручка компании опустилась на 4%, до 11,213 миллиарда долларов при прогнозе в 11,35 миллиарда. Выручка бренда Nike сократилась также на 4%, до 10,952 миллиарда. Выручка компании в Северной Америке выросла на 2%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки - сократилась на 5%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки снизилась на 2%, а в Китае - на 22%. Кроме этого, компания сообщила, что в 2027 финансовом году ожидает снижение выручки на несколько процентов. В пресс-релизе, опубликованном ранее в четверг, Nike заявила о программе сокращения расходов под названием Pace. Как ожидается, программа позволит сэкономить 2,5 миллиарда долларов к 2031 финансовому году. В число задач плана входят модернизация глобальной цепочки поставок Nike, создание нового кампуса в Индии для развития корпоративных возможностей компании и переориентация на три географических региона - EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), APGC (Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай) и Америку (Северная и Латинская Америка). Также планируется дальнейшая оптимизация организации для снижения затрат. В рамках этой оптимизации компания намерена сократить штат. "Все сообщения в СМИ... носят предположительный характер, поскольку мы пока не знаем, сколько рабочих мест будет сокращено и где именно", - отмечает генеральный директор Nike Эллиот Хилл (Elliott Hill) в сообщении. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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рынок, торги, европа, ближний восток, африка, nike