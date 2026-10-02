https://1prime.ru/20261002/aktsii-873922952.html
Российский рынок акций снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю
Российский рынок акций снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю - 02.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю
Российский рынок акций за основную сессию пятницы снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:08+0300
2026-10-02T19:08+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию пятницы снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,11%, до 2277,21 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подрос на 0,15%.
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Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций снизился на 0,11% и вырос на 0,15% за неделю
Рынок акций за основную сессию пятницы снизился на 0,11% и вырос на 0,15%