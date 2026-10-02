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Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов по итогам полугодия

Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов по итогам полугодия - 02.10.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов по итогам полугодия

Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов по итогам полугодия в размере 4,7 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:46+0300

2026-10-02T14:46+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов по итогам полугодия в размере 4,7 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за полугодие 2026 года в размере 4 (четыре) рубля 70 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за полугодие 2026 года установлено 12 октября 2026 года. "Т продолжает выплачивать дивиденды каждый квартал и направлять на них до 30% операционной чистой прибыли за год. В 2026 году ориентируемся на рост совокупных выплат на акцию более чем на 20%", - также отмечает компания.

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