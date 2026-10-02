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Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие - 02.10.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:10+0300
2026-10-02T17:12+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам полугодия 2026 года в размере 0,08995 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Из них 0,083 рубля - за счет чистой прибыли по итогам отчетного периода и 0,007 рубля - из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 12 октября. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
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40
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рынок, акции, т плюс
Рынок, Акции, Т Плюс
17:10 02.10.2026 (обновлено: 17:12 02.10.2026)
 
Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие в 0,09 рубля на акцию

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам полугодия 2026 года в размере 0,08995 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Из них 0,083 рубля - за счет чистой прибыли по итогам отчетного периода и 0,007 рубля - из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 12 октября.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
 
РынокАкцииТ Плюс
 
 
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