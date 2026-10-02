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Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие - 02.10.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:10+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам полугодия 2026 года в размере 0,08995 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Из них 0,083 рубля - за счет чистой прибыли по итогам отчетного периода и 0,007 рубля - из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 12 октября. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.

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