https://1prime.ru/20261002/analitik--873893529.html

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов

Напоминание президента США Дональда Трампа о значительном объеме ранее переданных Украине боеприпасов может свидетельствовать о стремлении Вашингтона дать Киеву | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:45+0300

2026-10-02T10:45+0300

2026-10-02T10:45+0300

мировая экономика

общество

украина

вашингтон

сша

дональд трамп

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Напоминание президента США Дональда Трампа о значительном объеме ранее переданных Украине боеприпасов может свидетельствовать о стремлении Вашингтона дать Киеву сигнал о необходимости пересмотра дальнейшей военной поддержки на фоне ситуации на линии фронта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Мехмет Ерюкоглу. Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Джо Байдена передали Украине значительно больше боеприпасов, чем израсходовали сами, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Упоминание Трампом о большом количестве боеприпасов, переданных Украине, является сигналом Киеву о том, что дальнейшая поддержка в прежнем объеме теряет смысл на фоне преимущества России на линии фронта", - заявил Ерюкоглу РИА Новости. По словам аналитика, подобные заявления американского президента следует рассматривать в контексте дискуссии о масштабах и эффективности военной помощи Украине. Ерюкоглу отметил, что акцент Трампа на уже переданных боеприпасах может указывать на изменение подхода Вашингтона к вопросу дальнейшего снабжения Киева. "Речь идет не только о количестве поставленных боеприпасов, но и о том, какой результат они дают на поле боя. Если военная помощь не приводит к изменению ситуации, в Вашингтоне неизбежно возникает вопрос о целесообразности ее продолжения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дальнейшая политика США в отношении Украины будет зависеть как от развития ситуации на фронте, так и от приоритетов администрации Трампа. "Для США становится важным понять, может ли дополнительное вооружение изменить ситуацию или оно лишь увеличит затраты и продолжительность конфликта", - подчеркнул аналитик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, вашингтон, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф