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Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов
Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов
Напоминание президента США Дональда Трампа о значительном объеме ранее переданных Украине боеприпасов может свидетельствовать о стремлении Вашингтона дать Киеву | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:45+0300
2026-10-02T10:45+0300
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АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Напоминание президента США Дональда Трампа о значительном объеме ранее переданных Украине боеприпасов может свидетельствовать о стремлении Вашингтона дать Киеву сигнал о необходимости пересмотра дальнейшей военной поддержки на фоне ситуации на линии фронта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Мехмет Ерюкоглу. Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Джо Байдена передали Украине значительно больше боеприпасов, чем израсходовали сами, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Упоминание Трампом о большом количестве боеприпасов, переданных Украине, является сигналом Киеву о том, что дальнейшая поддержка в прежнем объеме теряет смысл на фоне преимущества России на линии фронта", - заявил Ерюкоглу РИА Новости. По словам аналитика, подобные заявления американского президента следует рассматривать в контексте дискуссии о масштабах и эффективности военной помощи Украине. Ерюкоглу отметил, что акцент Трампа на уже переданных боеприпасах может указывать на изменение подхода Вашингтона к вопросу дальнейшего снабжения Киева. "Речь идет не только о количестве поставленных боеприпасов, но и о том, какой результат они дают на поле боя. Если военная помощь не приводит к изменению ситуации, в Вашингтоне неизбежно возникает вопрос о целесообразности ее продолжения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дальнейшая политика США в отношении Украины будет зависеть как от развития ситуации на фронте, так и от приоритетов администрации Трампа. "Для США становится важным понять, может ли дополнительное вооружение изменить ситуацию или оно лишь увеличит затраты и продолжительность конфликта", - подчеркнул аналитик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, общество , украина, вашингтон, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
10:45 02.10.2026
 
Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках Украине боеприпасов

Аналитик Ерюкоглу: слова Трампа о боеприпасах говорят о необходимости пересмотра помощи

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Напоминание президента США Дональда Трампа о значительном объеме ранее переданных Украине боеприпасов может свидетельствовать о стремлении Вашингтона дать Киеву сигнал о необходимости пересмотра дальнейшей военной поддержки на фоне ситуации на линии фронта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Мехмет Ерюкоглу.
Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Джо Байдена передали Украине значительно больше боеприпасов, чем израсходовали сами, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Упоминание Трампом о большом количестве боеприпасов, переданных Украине, является сигналом Киеву о том, что дальнейшая поддержка в прежнем объеме теряет смысл на фоне преимущества России на линии фронта", - заявил Ерюкоглу РИА Новости.
По словам аналитика, подобные заявления американского президента следует рассматривать в контексте дискуссии о масштабах и эффективности военной помощи Украине.
Ерюкоглу отметил, что акцент Трампа на уже переданных боеприпасах может указывать на изменение подхода Вашингтона к вопросу дальнейшего снабжения Киева.
"Речь идет не только о количестве поставленных боеприпасов, но и о том, какой результат они дают на поле боя. Если военная помощь не приводит к изменению ситуации, в Вашингтоне неизбежно возникает вопрос о целесообразности ее продолжения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дальнейшая политика США в отношении Украины будет зависеть как от развития ситуации на фронте, так и от приоритетов администрации Трампа.
"Для США становится важным понять, может ли дополнительное вооружение изменить ситуацию или оно лишь увеличит затраты и продолжительность конфликта", - подчеркнул аналитик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВАШИНГТОНСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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