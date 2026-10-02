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Рынок умеренно растет

Рынок умеренно растет - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рынок умеренно растет

Индекс Мосбиржи по состоянию на 19:20 четверга вырос на 0,56%, до 2279,37 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,93%, до 862,57 пункта. Индекс гособлигаций | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:36+0300

2026-10-02T09:36+0300

2026-10-02T09:36+0300

рынок

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по состоянию на 19:20 четверга вырос на 0,56%, до 2279,37 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,93%, до 862,57 пункта. Индекс гособлигаций RGBI остался на отметке 111,22 пункта. Российский рынок вырос благодаря дорогой нефти и корпоративным новостям.Котировки нефти марки Brent достигли 103,53 доллара за баррель. Геополитическая обстановка накаляется: в Ормузском проливе атакованы три танкера, Иран в сентябре не отгрузил ни одного барреля нефти. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о полном контроле США над проливом и не исключил новых ударов по Ирану.Минфин России ожидает поступления в бюджет в 2027 году 838,4 миллиарда рублей в виде дивидендов от компаний с госучастием. Для сравнения: в проект бюджета на 2026 год было заложено 703 миллиарда рублей дивидендов, однако актуализированная оценка сейчас составляет 807,6 миллиарда рублей. Ожидаемый прирост в 2027 году к фактическому значению 2026 года составит 3,8%. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы. В документе отмечено, что рост поступлений по дивидендам связан с улучшением макроэкономических показателей, позитивными ожиданиями компаний и финансового рынка. Помимо этого, Минфин представил план заимствований на IV квартал: ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ 2,45 триллиона рублей (план на III квартал составлял 1,5 триллиона рублей).Главной корпоративной новостью четверга стало решение акционеров "Норникеля": они утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию. Выплаты станут первыми с 2023 года и обеспечат дивидендную доходность на уровне 1,6%. Последний день для покупки бумаг — 9 октября. Эта новость позитивно отразилась на компании: котировки акций выросли на 1,2%. Однако акции остаются под давлением после ранее предложенного Минфином налога на сверхдоходы в размере 30% от дохода. Этот налог может обойтись "Норникелю" дороже остальных — 125–130 миллиардов рублей за три года.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов. Поддержку окажут дорогая нефть и дивидендные истории. При усилении геополитического негатива индекс откатится к нижней границе диапазона, при нейтральном фоне останется около текущих отметок.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

иран

сша

ормузский пролив

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Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

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Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

рынок, иран, дональд трамп, минфин, мосбиржа, норникель, сша, ормузский пролив, индексы