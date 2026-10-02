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Рынок замирает - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок замирает
Рынок замирает - 02.10.2026, ПРАЙМ
Рынок замирает
Индекс Мосбиржи в первый день октября немного подрос, но остался в осеннем боковике — закрытие бенчмарка у 2280 пунктов. Факторы курса носят неопределенный... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:24+0300
2026-10-02T10:24+0300
рынок
михаил зельцер
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873891956.jpg?1790925888
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в первый день октября немного подрос, но остался в осеннем боковике — закрытие бенчмарка у 2280 пунктов. Факторы курса носят неопределенный характер, и на этом активность биржевиков пониженная — волатильность упала, обороты почти в два раза ниже средних. Участники на выходные уходят в нейтральном настроении, но замирание рынка наверняка скоро завершится — после боковика обычно происходит всплеск, ориентируемся на вверх с перспективой возврата бенчмарка выше 2300 пунктов и даже с ускорением к 2400 пунктам к концу октября.Сильнее рынка на старте месяца — бумаги "Т-Технологий" подскочили почти на 4% и закрылись над 260 рублями, следующий технический ориентир будет к летним пикам под 270 рублей. Фактор ралли курса — цена допэмиссии для консолидации с банком "Точка" будет по 320 рублей, а это на четверть выше рынка. Долгосрочная оценка наших аналитиков тоже по 320 рублей.Слабее рынка в начале октября — акции девелопера "Самолет" потеряли еще больше процента и опустились на минимумы за два месяца, в моменте было под 225 рублей. Корпорация закредитована, а спрос на недвижимость слабый на фоне высоких ипотечных ставок. По жесткому сценарию курс акций может быть еще ниже, вплоть до летнего и многолетнего дна у 205 рублей.Рубль еще немного окреп, но темп коррекции инвалют с осеннего максимума уже снижается — доллар упал под 83,3, евро слетел к 94,5, а биржевой юань после 12,35 успел отскочить над 12,41. В долларе и евро тоже ожидаются стабилизация и отскок на будущей неделе.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, михаил зельцер, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций"
10:24 02.10.2026
 
Рынок замирает

Индекс Мосбиржи закрылся у 2280 пунктов, "Т-Технологии" выросли на 4%, рубль укрепился

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в первый день октября немного подрос, но остался в осеннем боковике — закрытие бенчмарка у 2280 пунктов. Факторы курса носят неопределенный характер, и на этом активность биржевиков пониженная — волатильность упала, обороты почти в два раза ниже средних. Участники на выходные уходят в нейтральном настроении, но замирание рынка наверняка скоро завершится — после боковика обычно происходит всплеск, ориентируемся на вверх с перспективой возврата бенчмарка выше 2300 пунктов и даже с ускорением к 2400 пунктам к концу октября.
Сильнее рынка на старте месяца — бумаги "Т-Технологий" подскочили почти на 4% и закрылись над 260 рублями, следующий технический ориентир будет к летним пикам под 270 рублей. Фактор ралли курса — цена допэмиссии для консолидации с банком "Точка" будет по 320 рублей, а это на четверть выше рынка. Долгосрочная оценка наших аналитиков тоже по 320 рублей.
Слабее рынка в начале октября — акции девелопера "Самолет" потеряли еще больше процента и опустились на минимумы за два месяца, в моменте было под 225 рублей. Корпорация закредитована, а спрос на недвижимость слабый на фоне высоких ипотечных ставок. По жесткому сценарию курс акций может быть еще ниже, вплоть до летнего и многолетнего дна у 205 рублей.
Рубль еще немного окреп, но темп коррекции инвалют с осеннего максимума уже снижается — доллар упал под 83,3, евро слетел к 94,5, а биржевой юань после 12,35 успел отскочить над 12,41. В долларе и евро тоже ожидаются стабилизация и отскок на будущей неделе.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
 
РынокМихаил ЗельцерМосбиржа"БКС Мир инвестиций"
 
 
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