https://1prime.ru/20261002/analitik-873891956.html

Рынок замирает

Рынок замирает - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рынок замирает

Индекс Мосбиржи в первый день октября немного подрос, но остался в осеннем боковике — закрытие бенчмарка у 2280 пунктов. Факторы курса носят неопределенный... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:24+0300

2026-10-02T10:24+0300

2026-10-02T10:24+0300

рынок

михаил зельцер

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873891956.jpg?1790925888

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в первый день октября немного подрос, но остался в осеннем боковике — закрытие бенчмарка у 2280 пунктов. Факторы курса носят неопределенный характер, и на этом активность биржевиков пониженная — волатильность упала, обороты почти в два раза ниже средних. Участники на выходные уходят в нейтральном настроении, но замирание рынка наверняка скоро завершится — после боковика обычно происходит всплеск, ориентируемся на вверх с перспективой возврата бенчмарка выше 2300 пунктов и даже с ускорением к 2400 пунктам к концу октября.Сильнее рынка на старте месяца — бумаги "Т-Технологий" подскочили почти на 4% и закрылись над 260 рублями, следующий технический ориентир будет к летним пикам под 270 рублей. Фактор ралли курса — цена допэмиссии для консолидации с банком "Точка" будет по 320 рублей, а это на четверть выше рынка. Долгосрочная оценка наших аналитиков тоже по 320 рублей.Слабее рынка в начале октября — акции девелопера "Самолет" потеряли еще больше процента и опустились на минимумы за два месяца, в моменте было под 225 рублей. Корпорация закредитована, а спрос на недвижимость слабый на фоне высоких ипотечных ставок. По жесткому сценарию курс акций может быть еще ниже, вплоть до летнего и многолетнего дна у 205 рублей.Рубль еще немного окреп, но темп коррекции инвалют с осеннего максимума уже снижается — доллар упал под 83,3, евро слетел к 94,5, а биржевой юань после 12,35 успел отскочить над 12,41. В долларе и евро тоже ожидаются стабилизация и отскок на будущей неделе.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

рынок, михаил зельцер, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"