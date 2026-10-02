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Биткоин увереннее идет в рост

Биткоин увереннее идет в рост - 02.10.2026, ПРАЙМ

Биткоин увереннее идет в рост

Биткоин утром торговался на уровне 86 575 долларов после максимума 86 919 долларов. Начало дня складывается в пользу покупателей. Цена продолжила рост выше... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:36+0300

2026-10-02T12:36+0300

2026-10-02T12:36+0300

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МОСКАВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биткоин утром торговался на уровне 86 575 долларов после максимума 86 919 долларов. Начало дня складывается в пользу покупателей. Цена продолжила рост выше отметки 85 000 долларов, а небольшой откат от сессионного максимума пока не меняет позитивной картины. При этом после быстрого подъема важно увидеть, смогут ли покупатели удержать достигнутые уровни. Примечательно, что сегодня рост капитализации рынка цифровых валют происходит на фоне укрепления доллара, сохранения напряженной геоэкономической ситуации и "ястребиной" риторики представителей ФРС США.За последние 24 часа объем ликвидаций коротких позиций составил 122,5 миллиона долларов. Принудительное закрытие шортов могло дополнительно ускорить рост, но для его продолжения потребуется новый спрос. Если импульс сохранится, ближайшим ориентиром станет 87 900 долларов. Выше расположены следующие важные рубежи — 90 000 и 93 600 долларов, однако рассматривать их как гарантированные цели пока рано.Главное событие пятницы — отчет Non-Farm Payrolls. Данные слабее ожиданий могут снизить опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС и поддержать рисковые активы. В таком случае у биткоина появится дополнительный повод проверить ближайшее сопротивление. Но реакция будет зависеть и от безработицы, и от динамики зарплат: одного слабого показателя занятости для устойчивого роста может оказаться недостаточно.В ближайшие дни ключевой вопрос — удержится ли цена выше 85 000 долларов после выхода статистики. Сохранение этого уровня и закрепление над 87 900 долларов усилят сценарий движения к 90 000 долларов. Если же отчет окажется сильным или начнется фиксация прибыли, возможен возврат к 85 000 долларов, а при потере этой отметки — к ранее обозначенной зоне 83 450 долларов.В целом октябрь начался позитивно, а историческая сезонность дает покупателям дополнительный аргумент. За последние пятнадцать лет он десять раз завершался в плюсе со средним приростом 13%. Четвертый квартал за тот же период закрывался ростом девять раз. Последовательное преодоление 87 900 и 90 000 долларов откроет путь к проверке 93 600 долларов. Неудачные попытки закрепиться выше сопротивлений повысят вероятность консолидации. Пока преимущество на стороне покупателей, но пятничная статистика из США станет важной проверкой устойчивости этого движения.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

рынок, сша, финансы, биткоин