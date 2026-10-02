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Reuters: правительство США угрожает компании Anthropic

Reuters: правительство США угрожает компании Anthropic - 02.10.2026, ПРАЙМ

Reuters: правительство США угрожает компании Anthropic

Компания Anthropic предупредила, что отношение правительства США к ней и ее технологиям может иметь более широкие последствия для бизнеса, включая отношения с... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:07+0300

2026-10-02T17:07+0300

2026-10-02T17:07+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Компания Anthropic предупредила, что отношение правительства США к ней и ее технологиям может иметь более широкие последствия для бизнеса, включая отношения с коммерческими клиентами и партнерами. Об этом говорится в проспекте IPO, с которым ознакомилось агентство Reuters. Доходы от госконтрактов составляют менее 1 процента годового дохода компании."Компания может столкнуться с существенными потерями в доходах или сбоями в бизнесе, вызванными этими событиями", — отметила Anthropic.В документе перечислены несколько случаев взаимодействия с властями за последний год. В феврале президент приказал федеральным агентствам прекратить использование моделей компании, а Минобороны США признало Anthropic угрозой для цепочки поставок. В июне Минторг ввел глобальные ограничения на экспорт моделей Fable 5 и Mythos 5, что вынудило компанию отключить их для всех клиентов. Позже ограничения сняли, но компания предупредила, что подобное может повториться.Anthropic также указала, что продвинутый ИИ может представлять "катастрофические или экзистенциальные риски для человечества". Это необычное предупреждение для компании, готовящейся к IPO с потенциальной оценкой в 2 триллиона долларов. Глава Anthropic Дарио Амодей ранее призывал отрасль замедлить развитие ИИ и встречался с президентом Дональдом Трампом. Трамп в основном отверг призывы к ужесточению регулирования, хотя ФТК проводит отраслевое расследование в отношении ИИ-компаний, включая Anthropic.

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технологии, сша, дональд трамп, reuters, минторг