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Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак
Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак
Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:34+0300
2026-10-02T14:34+0300
2026-10-02T14:34+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По дизельному топливу и авиакеросину у нас рынок сбалансирован", - сказал он.
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россия, александр новак
Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак
Новак: рынок авиакеросина в России сбалансирован