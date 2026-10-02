https://1prime.ru/20261002/aviakerosin-873907652.html

Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак

Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил Новак

Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:34+0300

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873907652.jpg?1790940872

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рынок авиакеросина в России сбалансирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По дизельному топливу и авиакеросину у нас рынок сбалансирован", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак