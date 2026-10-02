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Посол РФ в Австрии заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с Веной

Посол РФ в Австрии заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с Веной - 02.10.2026, ПРАЙМ

Посол РФ в Австрии заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с Веной

Российско-австрийские отношения находятся в глубочайшем кризисе, политический диалог между странами отсутствует, заявил посол РФ в Австрии Андрей Грозов в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:05+0300

2026-10-02T22:05+0300

2026-10-02T22:05+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российско-австрийские отношения находятся в глубочайшем кризисе, политический диалог между странами отсутствует, заявил посол РФ в Австрии Андрей Грозов в интервью YouTube-каналу Marsonia News.По его словам, ответственность за ухудшение исторически добрососедских связей лежит на Вене. Из-за недружественного курса австрийского руководства двусторонние отношения опустились на самый низкий уровень, отметил дипломат.Грозов подчеркнул, что австрийские власти по указанию Брюсселя уже пятый год избегают контактов с российскими представителями и поддерживают конфронтационный курс Запада. Официальные контакты на всех уровнях сведены к нулю, в одностороннем порядке прекращены связи между законодательными и исполнительными органами, регионами, а также в сферах культуры, науки и образования, добавил посол.При этом Москва остается открытой для диалога, но только если он будет конструктивным, основанным на взаимном уважении и учете интересов обеих сторон. "Фактически, мяч находится на стороне Вены", — резюмировал Грозов.

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россия, мировая экономика, австрия, вена, брюссель