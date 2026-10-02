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Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов

Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов

Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:00+0300

2026-10-02T16:00+0300

2026-10-02T16:00+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает таджикское агентство Азия Плюс. "Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Таджикистана грантовое финансирование в размере 20,5 миллиарда долларов на расширение охвата населения пенсионными услугами, модернизацию системы выплаты пенсий и социальных пособий, а также повышение качества и доступности социальных услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что банк выделит 19,5 миллиона долларов из Азиатского фонда развития, еще один миллион долларов предоставит правительство Японии через АБР. В марте 2026 года правительство Таджикистана и АБР приняли Страновую стратегию партнерства на 2026–2030 годы, в рамках которой планируется выделение республике 1,1 миллиарда долларов до 2028 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, развитие частного сектора и создание рабочих мест.

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финансы, банки, таджикистан, япония, абр