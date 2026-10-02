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Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов
Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:00+0300
2026-10-02T16:00+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает таджикское агентство Азия Плюс.
"Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Таджикистана грантовое финансирование в размере 20,5 миллиарда долларов на расширение охвата населения пенсионными услугами, модернизацию системы выплаты пенсий и социальных пособий, а также повышение качества и доступности социальных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк выделит 19,5 миллиона долларов из Азиатского фонда развития, еще один миллион долларов предоставит правительство Японии через АБР.
В марте 2026 года правительство Таджикистана и АБР приняли Страновую стратегию партнерства на 2026–2030 годы, в рамках которой планируется выделение республике 1,1 миллиарда долларов до 2028 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, развитие частного сектора и создание рабочих мест.
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финансы, банки, таджикистан, япония, абр
Финансы, Банки, ТАДЖИКИСТАН, ЯПОНИЯ, АБР
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов
АБР выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов на модернизацию системы выплаты пенсий
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает таджикское агентство Азия Плюс.
"Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Таджикистана грантовое финансирование в размере 20,5 миллиарда долларов на расширение охвата населения пенсионными услугами, модернизацию системы выплаты пенсий и социальных пособий, а также повышение качества и доступности социальных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк выделит 19,5 миллиона долларов из Азиатского фонда развития, еще один миллион долларов предоставит правительство Японии через АБР.
В марте 2026 года правительство Таджикистана и АБР приняли Страновую стратегию партнерства на 2026–2030 годы, в рамках которой планируется выделение республике 1,1 миллиарда долларов до 2028 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, развитие частного сектора и создание рабочих мест.