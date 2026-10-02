Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/bank-873914737.html
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов
Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:00+0300
2026-10-02T16:00+0300
финансы
банки
таджикистан
япония
абр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873914737.jpg?1790946039
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает таджикское агентство Азия Плюс. "Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Таджикистана грантовое финансирование в размере 20,5 миллиарда долларов на расширение охвата населения пенсионными услугами, модернизацию системы выплаты пенсий и социальных пособий, а также повышение качества и доступности социальных услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что банк выделит 19,5 миллиона долларов из Азиатского фонда развития, еще один миллион долларов предоставит правительство Японии через АБР. В марте 2026 года правительство Таджикистана и АБР приняли Страновую стратегию партнерства на 2026–2030 годы, в рамках которой планируется выделение республике 1,1 миллиарда долларов до 2028 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, развитие частного сектора и создание рабочих мест.
таджикистан
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, таджикистан, япония, абр
Финансы, Банки, ТАДЖИКИСТАН, ЯПОНИЯ, АБР
16:00 02.10.2026
 
Азиатский банк развития выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов

АБР выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов на модернизацию системы выплаты пенсий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделил Таджикистану 20,5 миллиона долларов грантовых средств на модернизацию системы выплаты пенсии и пособий, сообщает таджикское агентство Азия Плюс.
"Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Таджикистана грантовое финансирование в размере 20,5 миллиарда долларов на расширение охвата населения пенсионными услугами, модернизацию системы выплаты пенсий и социальных пособий, а также повышение качества и доступности социальных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк выделит 19,5 миллиона долларов из Азиатского фонда развития, еще один миллион долларов предоставит правительство Японии через АБР.
В марте 2026 года правительство Таджикистана и АБР приняли Страновую стратегию партнерства на 2026–2030 годы, в рамках которой планируется выделение республике 1,1 миллиарда долларов до 2028 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, развитие частного сектора и создание рабочих мест.
 
ФинансыБанкиТАДЖИКИСТАНЯПОНИЯАБР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала