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Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова

Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова - 02.10.2026, ПРАЙМ

Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова

Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T04:30+0300

2026-10-02T04:30+0300

2026-10-02T04:30+0300

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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям с русскими фамилиями, рассказал РИА Новости его директор Арно Фрилле. По его словам, он постоянно сталкивается с такого рода давлением со стороны французским финансовых учреждений. Это касается как счетов самого института, так и его сотрудников. "Банки регулярно угрожают закрыть счета из-за того, что мы ежемесячно переводим деньги преподавателям с русскими фамилиями. Банки полагают, что так мы "поддерживаем военные усилия". Каждый месяц они требуют объяснений по поводу этих переводов, и нам приходится всякий раз повторять, что это преподаватели, проживающие во Франции. Абсурдная ситуация", - рассказал Фрилле. Он отметил, что последний такой случай произошел месяц назад, когда снова пытались закрыть счет. "У нас огромное количество преподавателей из России, мы им платим, банк видит переводы на счета с русскими фамилиями и задается вопросом: почему мы платим русским? Полный абсурд, ведь эти люди работают у нас уже 10-15 лет. Но дело в том, что мы имеем дело с глупостью, и опасной глупостью, поскольку она может привести к закрытию. Мы всегда под угрозой", - добавил он. Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне носящая название институт Рахманинова - знаменитое музыкальное учебное заведение в Париже, основанное в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, покинувшими страну после революции 1917 года. Среди них были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов. Сергей Рахманинов лично поддержал это начинание, став первым почетным президентом и главным меценатом консерватории.

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банки, финансы, париж, франция