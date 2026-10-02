Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/banki-873886629.html
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова - 02.10.2026, ПРАЙМ
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T04:30+0300
2026-10-02T04:30+0300
банки
финансы
париж
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873886629.jpg?1790904620
ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям с русскими фамилиями, рассказал РИА Новости его директор Арно Фрилле. По его словам, он постоянно сталкивается с такого рода давлением со стороны французским финансовых учреждений. Это касается как счетов самого института, так и его сотрудников. "Банки регулярно угрожают закрыть счета из-за того, что мы ежемесячно переводим деньги преподавателям с русскими фамилиями. Банки полагают, что так мы "поддерживаем военные усилия". Каждый месяц они требуют объяснений по поводу этих переводов, и нам приходится всякий раз повторять, что это преподаватели, проживающие во Франции. Абсурдная ситуация", - рассказал Фрилле. Он отметил, что последний такой случай произошел месяц назад, когда снова пытались закрыть счет. "У нас огромное количество преподавателей из России, мы им платим, банк видит переводы на счета с русскими фамилиями и задается вопросом: почему мы платим русским? Полный абсурд, ведь эти люди работают у нас уже 10-15 лет. Но дело в том, что мы имеем дело с глупостью, и опасной глупостью, поскольку она может привести к закрытию. Мы всегда под угрозой", - добавил он. Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне носящая название институт Рахманинова - знаменитое музыкальное учебное заведение в Париже, основанное в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, покинувшими страну после революции 1917 года. Среди них были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов. Сергей Рахманинов лично поддержал это начинание, став первым почетным президентом и главным меценатом консерватории.
париж
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, париж, франция
Банки, Финансы, Париж, ФРАНЦИЯ
04:30 02.10.2026
 
Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова

Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям с русскими фамилиями, рассказал РИА Новости его директор Арно Фрилле.
По его словам, он постоянно сталкивается с такого рода давлением со стороны французским финансовых учреждений. Это касается как счетов самого института, так и его сотрудников.
"Банки регулярно угрожают закрыть счета из-за того, что мы ежемесячно переводим деньги преподавателям с русскими фамилиями. Банки полагают, что так мы "поддерживаем военные усилия". Каждый месяц они требуют объяснений по поводу этих переводов, и нам приходится всякий раз повторять, что это преподаватели, проживающие во Франции. Абсурдная ситуация", - рассказал Фрилле.
Он отметил, что последний такой случай произошел месяц назад, когда снова пытались закрыть счет.
"У нас огромное количество преподавателей из России, мы им платим, банк видит переводы на счета с русскими фамилиями и задается вопросом: почему мы платим русским? Полный абсурд, ведь эти люди работают у нас уже 10-15 лет. Но дело в том, что мы имеем дело с глупостью, и опасной глупостью, поскольку она может привести к закрытию. Мы всегда под угрозой", - добавил он.
Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне носящая название институт Рахманинова - знаменитое музыкальное учебное заведение в Париже, основанное в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, покинувшими страну после революции 1917 года. Среди них были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов. Сергей Рахманинов лично поддержал это начинание, став первым почетным президентом и главным меценатом консерватории.
 
БанкиФинансыПарижФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала