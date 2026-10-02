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Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:23+0300
2026-10-02T13:23+0300
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МОСКВА, 2 октября - ПРАЙМ. Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе строительство энергосетевых объектов на территории африканского государства, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии. "Беларусь готова предложить не отдельные поставки, а комплекс компетенций: проектирование и строительство электросетевых объектов, модернизацию и цифровизацию сетей, поставки трансформаторного и кабельного оборудования, а также подготовку специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из перспективных направлений в сотрудничестве двух республик является прямое взаимодействие предприятий. Стороны также обсудили потенциальные поставки трансформаторного и кабельно-проводникового оборудования и обучение специалистов мозамбикской энергосистемы на базе организаций "Белэнерго". "Еще одна точка взаимодействия - газовая сфера. Стороны обсудили возможности использования белорусских компетенций с учетом значительного ресурсного потенциала Мозамбика и продолжение прямых контактов между профильными организациями", - говорится в сообщении.
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белоруссия, мозамбик
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Белоруссия и Мозамбик обсудили строительство энергосетевых объектов
МОСКВА, 2 октября - ПРАЙМ. Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе строительство энергосетевых объектов на территории африканского государства, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
"Беларусь готова предложить не отдельные поставки, а комплекс компетенций: проектирование и строительство электросетевых объектов, модернизацию и цифровизацию сетей, поставки трансформаторного и кабельного оборудования, а также подготовку специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из перспективных направлений в сотрудничестве двух республик является прямое взаимодействие предприятий. Стороны также обсудили потенциальные поставки трансформаторного и кабельно-проводникового оборудования и обучение специалистов мозамбикской энергосистемы на базе организаций "Белэнерго". "Еще одна точка взаимодействия - газовая сфера. Стороны обсудили возможности использования белорусских компетенций с учетом значительного ресурсного потенциала Мозамбика и продолжение прямых контактов между профильными организациями", - говорится в сообщении.