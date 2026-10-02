Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/belorussija-873901850.html
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:23+0300
2026-10-02T13:27+0300
белоруссия
мозамбик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873901850.jpg?1790936824
МОСКВА, 2 октября - ПРАЙМ. Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе строительство энергосетевых объектов на территории африканского государства, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии. "Беларусь готова предложить не отдельные поставки, а комплекс компетенций: проектирование и строительство электросетевых объектов, модернизацию и цифровизацию сетей, поставки трансформаторного и кабельного оборудования, а также подготовку специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из перспективных направлений в сотрудничестве двух республик является прямое взаимодействие предприятий. Стороны также обсудили потенциальные поставки трансформаторного и кабельно-проводникового оборудования и обучение специалистов мозамбикской энергосистемы на базе организаций "Белэнерго". "Еще одна точка взаимодействия - газовая сфера. Стороны обсудили возможности использования белорусских компетенций с учетом значительного ресурсного потенциала Мозамбика и продолжение прямых контактов между профильными организациями", - говорится в сообщении.
белоруссия
мозамбик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, мозамбик
БЕЛОРУССИЯ, МОЗАМБИК
13:23 02.10.2026 (обновлено: 13:27 02.10.2026)
 
Белоруссия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Белоруссия и Мозамбик обсудили строительство энергосетевых объектов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 октября - ПРАЙМ. Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провел переговоры с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эштеваном Пале, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе строительство энергосетевых объектов на территории африканского государства, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
"Беларусь готова предложить не отдельные поставки, а комплекс компетенций: проектирование и строительство электросетевых объектов, модернизацию и цифровизацию сетей, поставки трансформаторного и кабельного оборудования, а также подготовку специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из перспективных направлений в сотрудничестве двух республик является прямое взаимодействие предприятий. Стороны также обсудили потенциальные поставки трансформаторного и кабельно-проводникового оборудования и обучение специалистов мозамбикской энергосистемы на базе организаций "Белэнерго". "Еще одна точка взаимодействия - газовая сфера. Стороны обсудили возможности использования белорусских компетенций с учетом значительного ресурсного потенциала Мозамбика и продолжение прямых контактов между профильными организациями", - говорится в сообщении.
 
БЕЛОРУССИЯМОЗАМБИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала