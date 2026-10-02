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Новак заявил о небольшом дефиците бензина

Новак заявил о небольшом дефиците бензина - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак заявил о небольшом дефиците бензина

Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:10+0300

2026-10-02T14:10+0300

2026-10-02T14:43+0300

россия

александр новак

бензин

топливо

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке... предпринимаются все необходимые меры по его покрытию", - сказал он.Новак подчеркнул, что власти оказывает помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз в регионах с логистическими нарушениями и дефицитом."В летний период, когда дефицит был, обычно во время дефицита спрос увеличивается, потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами. Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - добавил он.В то же время сейчас ажиотажного спроса уже не наблюдается, потому что люди понимают, что можно заправиться, отметил Новак."И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - констатировал Новак.

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россия, александр новак, бензин, топливо