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Новак заявил о небольшом дефиците бензина
Новак заявил о небольшом дефиците бензина - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о небольшом дефиците бензина
Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:10+0300
2026-10-02T14:10+0300
2026-10-02T14:43+0300
россия
александр новак
бензин
топливо
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке... предпринимаются все необходимые меры по его покрытию", - сказал он.Новак подчеркнул, что власти оказывает помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз в регионах с логистическими нарушениями и дефицитом."В летний период, когда дефицит был, обычно во время дефицита спрос увеличивается, потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами. Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - добавил он.В то же время сейчас ажиотажного спроса уже не наблюдается, потому что люди понимают, что можно заправиться, отметил Новак."И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - констатировал Новак.
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россия, александр новак, бензин, топливо
РОССИЯ, Александр Новак, Бензин, топливо
Новак заявил о небольшом дефиците бензина
Новак: власти наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке... предпринимаются все необходимые меры по его покрытию", - сказал он.
Новак подчеркнул, что власти оказывает помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз в регионах с логистическими нарушениями и дефицитом.
"В летний период, когда дефицит был, обычно во время дефицита спрос увеличивается, потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами. Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - добавил он.
В то же время сейчас ажиотажного спроса уже не наблюдается, потому что люди понимают, что можно заправиться, отметил Новак.
"И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - констатировал Новак.