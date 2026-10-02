Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак заявил о небольшом дефиците бензина - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/benzin-873905417.html
Новак заявил о небольшом дефиците бензина
Новак заявил о небольшом дефиците бензина - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о небольшом дефиците бензина
Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:10+0300
2026-10-02T14:43+0300
россия
александр новак
бензин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/75917/19/759171911_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5ef16886f7c45f8e0a1f2beb2f169f6e.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке... предпринимаются все необходимые меры по его покрытию", - сказал он.Новак подчеркнул, что власти оказывает помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз в регионах с логистическими нарушениями и дефицитом."В летний период, когда дефицит был, обычно во время дефицита спрос увеличивается, потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами. Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - добавил он.В то же время сейчас ажиотажного спроса уже не наблюдается, потому что люди понимают, что можно заправиться, отметил Новак."И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - констатировал Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75917/19/759171911_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_44e31a498195774a9dad3a61e9150598.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, бензин, топливо
РОССИЯ, Александр Новак, Бензин, топливо
14:10 02.10.2026 (обновлено: 14:43 02.10.2026)
 
Новак заявил о небольшом дефиците бензина

Новак: власти наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина, предпринимают меры по его покрытию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке... предпринимаются все необходимые меры по его покрытию", - сказал он.
Новак подчеркнул, что власти оказывает помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз в регионах с логистическими нарушениями и дефицитом.
"В летний период, когда дефицит был, обычно во время дефицита спрос увеличивается, потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами. Спрос в этом году частично выше, чем в прошлом", - добавил он.
В то же время сейчас ажиотажного спроса уже не наблюдается, потому что люди понимают, что можно заправиться, отметил Новак.
"И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит", - констатировал Новак.
 
РОССИЯАлександр НовакБензинтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала