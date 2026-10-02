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Средние биржевые цены бензина Аи-92 в России упали за неделю на 0,6%

Средние биржевые цены бензина Аи-92 в России упали за неделю на 0,6% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Средние биржевые цены бензина Аи-92 в России упали за неделю на 0,6%

Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 0,6%, а бензин... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:38+0300

2026-10-02T17:38+0300

2026-10-02T17:47+0300

бензин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 0,6%, а бензин Аи-95 и дизельное топливо подешевели в пределах 1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 28 сентября по 2 октября снизилась до 69 572 рублей за тонну с 69 997 рублей на рабочей неделе с 21 по 25 сентября. Таким образом, снижение составило 0,6%. Средняя цена бензина Аи-95 упала на 0,7% - до 69 904 рублей за тонну с 70 413 рублей неделей ранее, а летнего дизельного топлива - на 0,9%, до 66 382 рублей за тонну с 66 967 рублей. На этой неделе на бирже стартовали продажи межсезонного и зимнего дизельного топлива - с 1 октября. Так, по итогам торгов 2 октября средняя цена межсезонного дизтоплива снизилась на 1,1% - до 68 964 рублей за тонну с 69 715 рублей в день старта реализации, зимнего - на 14,6%, до 79 024 рублей за тонну с 92 542 рулей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бензин