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Безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1% - эксперты - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1% - эксперты
Безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1% - эксперты - 02.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1% - эксперты
Безработица в США в сентябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 90... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T08:16+0300
2026-10-02T08:16+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 90 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 2 октября, в 15.30 мск. В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о годовой инфляции в еврозоне в сентябре. Аналитики считают, что, по предварительной оценке, показатель вырос до 3,6% с уровня августа в 3,2%. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 сентября их число увеличилось на три, до 455.
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мировая экономика, сша, евростат
Мировая экономика, США, Евростат
08:16 02.10.2026
 
Безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1% - эксперты

Trading Economics: безработица в США в сентябре осталась на уровне 4,1%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 90 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 2 октября, в 15.30 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о годовой инфляции в еврозоне в сентябре. Аналитики считают, что, по предварительной оценке, показатель вырос до 3,6% с уровня августа в 3,2%.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 сентября их число увеличилось на три, до 455.
 
Мировая экономикаСШАЕвростат
 
 
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