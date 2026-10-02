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Безработица в США в сентябре выросла до 4,2%
Безработица в США в сентябре выросла до 4,2% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в США в сентябре выросла до 4,2%
Безработица в США в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 29 тысяч, следует из... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:48+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 29 тысяч, следует из данных министерства труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне августа, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 90 тысяч.Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в августе - теперь рост оценивается в 133 тысячи, а не в 162 тысячи.Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в сентябре в месячном выражении поднялась на 0,1%, или на 0,5 доллара, и составила 37,81 доллара. В годовом выражении рост составил 3%.Уровень безработицы в США остается выше 4% с июня позапрошлого года. В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.
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мировая экономика, сша
Безработица в США в сентябре выросла до 4,2%
Минтруд США: безработица в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 29 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне августа, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 90 тысяч.
Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в августе - теперь рост оценивается в 133 тысячи, а не в 162 тысячи.
Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в сентябре в месячном выражении поднялась на 0,1%, или на 0,5 доллара, и составила 37,81 доллара. В годовом выражении рост составил 3%.
Уровень безработицы в США остается выше 4% с июня позапрошлого года. В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.