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Биометрия в метро и магазинах: инструкция по безопасности

Биометрия в метро и магазинах: инструкция по безопасности - 02.10.2026, ПРАЙМ

Биометрия в метро и магазинах: инструкция по безопасности

Еще пару лет назад оплата "по лицу" казалась чем-то из футуристических фильмов. Сегодня это обычная практика. По данным Банка России, в 2025 году количество... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T05:05+0300

2026-10-02T05:05+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Еще пару лет назад оплата "по лицу" казалась чем-то из футуристических фильмов. Сегодня это обычная практика. По данным Банка России, в 2025 году количество биометрических транзакций выросло в шесть раз по сравнению с 2024 годом и приблизилось к 200 миллионам. По итогам 2026 года цифра будет еще выше. В стране установлено более 1,6 миллиона биометрических терминалов, биометрия доступна во всех российских метрополитенах. В ближайших планах — расширение и на наземный транспорт.Массовость технологии — это всегда вопрос доверия. И здесь ключевой момент: если бы безопасность вызывала сомнения, мы бы видели поток инцидентов, а не рост популярности. Разберем, как устроена защита.Где хранятся данныеВсе биометрические образцы — фото и записи голоса — хранятся в России, в Единой биометрической системе (ЕБС). Защита обеспечивается по строгим требованиям регуляторов к государственным информационным системам. Никакой привязки к персональным данным нет: система не знает ни имени, ни номера паспорта. Все хранится в зашифрованном виде. Фактически это огромное хранилище образцов, которые внутри превращаются в набор символов. ЕБС никогда не подвергалась взломам, и расшифровать данные обратно в фото невозможно.Защита от подменыТерминалы проверяют, находится ли перед ними живой человек. Они распознают попытки использовать фотографию, видеозапись, маску или дипфейк. Поэтому чужая фотография не дает возможности оплачивать покупки от имени другого человека.А если система перепутает?Такие опасения понятны, но технология анализирует десятки параметров: расстояние между уголками глаз, черты лица и многое другое. Даже у очень похожих людей эти параметры различаются, и система, в отличие от человеческого глаза, это видит.Согласие — обязательноНа использование биометрического сервиса (а их сейчас более 20) человек дает отдельное согласие. Ситуация, когда пользователь зарегистрировал биометрию, подошел к терминалу и тот автоматически списал деньги, невозможна. Это прямо следует из закона о защите персональных данных.Двойное списание средств: миф или риск?Предположим, человек привязал к биометрии платежное средство, но у турникета решил оплатить картой. Может показаться, что спишут дважды. Чтобы этого не произошло, предусмотрен специальный механизм. Во всех российских метрополитенах, кроме московского и петербургского, опцию прохода по биометрии нужно отдельно выбрать в терминале. В Москве и Санкт-Петербурге, где распознавание автоматическое, биометрический платеж проходит не раньше, чем через 5 минут. Система анализирует: не было ли двойного списания и блокирует оплату по биометрии, если оно произошло. Транспортную карту тоже можно привязать к личному кабинету.Если ошибка все же произошлаДеньги за несовершенную операцию можно оспорить, как и любую другую транзакцию. При покупке нужно обратиться в банк, которому вы дали согласие на использование биометрии, и описать ситуацию. Если проблема с оплатой в метро, то в метрополитен через приложение или сайт.ВыводБиометрические платежи перестали быть экспериментом. Это работающая массовая технология с многоуровневой защитой. Как и любой финансовый инструмент, она требует внимания, но не больше, чем обычная банковская карта. Главное — понимать, как она устроена, и знать, куда обращаться в спорной ситуации.Автор: Артем Мажукин, директор направления Центра Биометрических Технологий

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Артем Мажукин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873862329_0:125:2048:2173_100x100_80_0_0_06a32916684a8ed2e01ff55ee7e147eb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Мажукин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873862329_0:125:2048:2173_100x100_80_0_0_06a32916684a8ed2e01ff55ee7e147eb.jpg

мнения аналитиков, бизнес, технологии, it-технологии, общество