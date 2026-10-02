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Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников
Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников - 02.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников
Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта, объем этого рынка в 2025 году превысил 26 миллиардов рублей,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:28+0300
2026-10-02T14:28+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
росавиация
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта, объем этого рынка в 2025 году превысил 26 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр выступает в пятницу на пленарном заседании в Совете Федерации. "В целом за время реализации нацпроекта произведено около 46 тысяч гражданских беспилотников. Количество полетов в прошлом году увеличилось официально - те, которые регистрируются Росавиацией, - более чем на 20%. Сейчас мы переходим от модели "поставки техники" к "предоставлению услуг", - сообщил он. "Объем этого рынка по итогам прошлого года у нас превысил 26,5 миллиарда рублей и дроны, как летающие, так и наземные, стали обычным инструментом для сельского хозяйства, энергетики и сферы строительства", - отметил Алиханов.
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россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, росавиация
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, Росавиация
14:28 02.10.2026
 
Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников

Алиханов: около 46 тысяч гражданских беспилотников произвели в России за время нацпроекта

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта, объем этого рынка в 2025 году превысил 26 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Министр выступает в пятницу на пленарном заседании в Совете Федерации.
"В целом за время реализации нацпроекта произведено около 46 тысяч гражданских беспилотников. Количество полетов в прошлом году увеличилось официально - те, которые регистрируются Росавиацией, - более чем на 20%. Сейчас мы переходим от модели "поставки техники" к "предоставлению услуг", - сообщил он.
"Объем этого рынка по итогам прошлого года у нас превысил 26,5 миллиарда рублей и дроны, как летающие, так и наземные, стали обычным инструментом для сельского хозяйства, энергетики и сферы строительства", - отметил Алиханов.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторгСовет ФедерацииРосавиация
 
 
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