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Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников

Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников - 02.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о производстве гражданских беспилотников

Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта, объем этого рынка в 2025 году превысил 26 миллиардов рублей,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:28+0300

2026-10-02T14:28+0300

2026-10-02T14:28+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

росавиация

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта, объем этого рынка в 2025 году превысил 26 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр выступает в пятницу на пленарном заседании в Совете Федерации. "В целом за время реализации нацпроекта произведено около 46 тысяч гражданских беспилотников. Количество полетов в прошлом году увеличилось официально - те, которые регистрируются Росавиацией, - более чем на 20%. Сейчас мы переходим от модели "поставки техники" к "предоставлению услуг", - сообщил он. "Объем этого рынка по итогам прошлого года у нас превысил 26,5 миллиарда рублей и дроны, как летающие, так и наземные, стали обычным инструментом для сельского хозяйства, энергетики и сферы строительства", - отметил Алиханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, росавиация