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Чернышенко поздравил студентов с 86-летием системы профобразования

Чернышенко поздравил студентов с 86-летием системы профобразования - 02.10.2026, ПРАЙМ

Чернышенко поздравил студентов с 86-летием системы профобразования

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил студентов с 86-летием системы профессионального образования - одной из самых востребованных и эффективных... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:37+0300

2026-10-02T09:37+0300

2026-10-02T09:37+0300

технологии

россия

красноярск

дмитрий чернышенко

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КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил студентов с 86-летием системы профессионального образования - одной из самых востребованных и эффективных систем в стране. День среднего профессионального образования отмечается в России ежегодно 2 октября. "Дорогие друзья, от имени правительства Российской Федерации сердечно поздравляю вас здесь, в Красноярске, в сердце нашей страны, с 86-летием системы профессионального образования… Это одна из самых востребованных и эффективных систем нашей страны", - сказал Чернышенко на церемонии награждения студентов краевыми именными стипендиями в Национальном центре "Россия" в Красноярске. По его словам, система профобразования в России является самой масштабной: более 4 тысяч различных училищ, колледжей, в которых обучается более 4 миллионов ребят. "И огромная благодарность тем 170 тысячам педагогов и мастеров производственного обучения, которые позволяют ребятам за достаточно короткий срок обрести специальность, получить достойную зарплату", - добавил он. Он подчеркнул, что флагманом системы профессионального образования является программа "Профессионалитет" в национальном проекте "Молодежь и дети".

красноярск

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технологии, россия, красноярск, дмитрий чернышенко