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Чернышенко назвал число участников Олимпиады по финансовой безопасности

Чернышенко назвал число участников Олимпиады по финансовой безопасности - 02.10.2026, ПРАЙМ

Чернышенко назвал число участников Олимпиады по финансовой безопасности

Более 6 миллиона человек регулярно принимают участие в мероприятиях Международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:46+0300

2026-10-02T09:46+0300

2026-10-02T09:46+0300

красноярск

дмитрий чернышенко

росфинмониторинг

минобрнауки

минпросвещения

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КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Более 6 миллиона человек регулярно принимают участие в мероприятиях Международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Олимпиадное движение совершенно точно развивается, и очень успешно, и сейчас масштаб уже достаточно серьезный. Тех, кто регулярно участвует в мероприятиях финансовой безопасности Олимпиады, более 6 миллионов человек", - сказал Чернышенко на встрече с иностранными студентами-участниками VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. По его словам, приезд представителей 45 стран для участия в олимпиаде подтверждает важность и актуальность этой темы. Вице-премьер выразил уверенность, что полученные за дни олимпиады знания и впечатления будут эффективной инвестицией в будущее иностранных участников. "У меня нет сомнений, что такие целеустремленные, профессиональные специалисты, как вы, точно сыграют свою очень важную роль в укреплении финансового суверенитета ваших стран и в создании международных сообществ, которые вместе будут работать на то, чтобы ваши дети, внуки, мы все вместе были защищены от противоправных действий", - заключил он. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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красноярск, дмитрий чернышенко, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения