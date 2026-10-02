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Чернышенко назвал число победителей олимпиады по финансовой безопасности
Чернышенко назвал число победителей олимпиады по финансовой безопасности - 02.10.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал число победителей олимпиады по финансовой безопасности
Порядка 219 участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности стали победителями в этом году, всего в финале принимали участие более 700 человек, | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:26+0300
2026-10-02T11:26+0300
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КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Порядка 219 участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности стали победителями в этом году, всего в финале принимали участие более 700 человек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Что касается результатов, конкурсная комиссия сейчас нам дала цифры, что у нас 219 победителей, при всем при том, что у нас здесь в финале было более 700 участников", - сказал Чернышенко.
По его словам, 26 из них - учащиеся школ, а 193 - это студенты из 35 стран. Он напомнил, что всего в олимпиаде приняли участие ребята из 45 стран.
Вице-премьер назвал это хорошим результатом и также обратил внимание на поздравление российских победителей и призеров - 43 и 69 человек соответственно.
"То есть 112 ребят из России будут сегодня награждены на церемонии закрытия", - добавил он.
Международная олимпиада по финансовой безопасности - ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
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технологии, общество , красноярск, дмитрий чернышенко, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
Технологии, Общество , Красноярск, Дмитрий Чернышенко, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
Чернышенко назвал число победителей олимпиады по финансовой безопасности
Чернышенко: 219 участников олимпиады по финансовой безопасности стали победителями
КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Порядка 219 участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности стали победителями в этом году, всего в финале принимали участие более 700 человек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Что касается результатов, конкурсная комиссия сейчас нам дала цифры, что у нас 219 победителей, при всем при том, что у нас здесь в финале было более 700 участников", - сказал Чернышенко.
По его словам, 26 из них - учащиеся школ, а 193 - это студенты из 35 стран. Он напомнил, что всего в олимпиаде приняли участие ребята из 45 стран.
Вице-премьер назвал это хорошим результатом и также обратил внимание на поздравление российских победителей и призеров - 43 и 69 человек соответственно.
"То есть 112 ребят из России будут сегодня награждены на церемонии закрытия", - добавил он.
Международная олимпиада по финансовой безопасности - ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.