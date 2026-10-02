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Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет
Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет - 02.10.2026, ПРАЙМ
Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет
Количество станций московского метро и МЦК выросло в 1,7 раза за последние 15 лет, в столице за этот период построили и реконструировали более 270 километров... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:56+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество станций московского метро и МЦК выросло в 1,7 раза за последние 15 лет, в столице за этот период построили и реконструировали более 270 километров линий, сообщает столичный департамент транспорта. "За последние 15 лет в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, количество станций выросло в 1,7 раза - со 182 до 309 станций метро и МЦК", - отмечается в сообщении департамента в канале на платформе "Макс". Кроме того, как уточняется в сообщении, за 15 лет в Москве заработали новые линии - Некрасовская, Солнцевская, Троицкая, МЦК, БКЛ и Рублево-Архангельская.
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бизнес, россия, москва, бкл
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БКЛ
Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет
В Москве за 15 лет построили и реконструировали более 270 километров линий метро и МЦК
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество станций московского метро и МЦК выросло в 1,7 раза за последние 15 лет, в столице за этот период построили и реконструировали более 270 километров линий, сообщает столичный департамент транспорта.
"За последние 15 лет в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, количество станций выросло в 1,7 раза - со 182 до 309 станций метро и МЦК", - отмечается в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Кроме того, как уточняется в сообщении, за 15 лет в Москве заработали новые линии - Некрасовская, Солнцевская, Троицкая, МЦК, БКЛ и Рублево-Архангельская.