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Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет

Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет - 02.10.2026, ПРАЙМ

Количество станций метро Москвы и МЦК выросло в 1,7 раза за 15 лет

Количество станций московского метро и МЦК выросло в 1,7 раза за последние 15 лет, в столице за этот период построили и реконструировали более 270 километров... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:56+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество станций московского метро и МЦК выросло в 1,7 раза за последние 15 лет, в столице за этот период построили и реконструировали более 270 километров линий, сообщает столичный департамент транспорта. "За последние 15 лет в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, количество станций выросло в 1,7 раза - со 182 до 309 станций метро и МЦК", - отмечается в сообщении департамента в канале на платформе "Макс". Кроме того, как уточняется в сообщении, за 15 лет в Москве заработали новые линии - Некрасовская, Солнцевская, Троицкая, МЦК, БКЛ и Рублево-Архангельская.

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