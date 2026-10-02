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Европа согласилась высвободить значительные объемы дизтоплива, заявил Трамп - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Европа согласилась высвободить значительные объемы дизтоплива, заявил Трамп
Европа согласилась высвободить значительные объемы дизтоплива, заявил Трамп - 02.10.2026, ПРАЙМ
Европа согласилась высвободить значительные объемы дизтоплива, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов и что этот... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:17+0300
2026-10-02T17:17+0300
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
дизельное топливо
топливо
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов и что этот процесс начнется немедленно. Ранее Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива. "Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве на складе. Процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.
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мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, дизельное топливо, топливо
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, дизельное топливо, топливо
17:17 02.10.2026
 
Европа согласилась высвободить значительные объемы дизтоплива, заявил Трамп

Трамп: страны Европы согласились немедленно высвободить значительные объемы дизтоплива

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов и что этот процесс начнется немедленно.
Ранее Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива.
"Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве на складе. Процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАДональд Трампдизельное топливотопливо
 
 
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