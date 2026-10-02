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Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак
Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак
Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6% к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:24+0300
2026-10-02T13:27+0300
россия
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6% к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для нашей экономики такое направление, как развитие креативных индустрий, является очень важным. Если брать несколько лет назад долю креативной экономики, она составляла около 3%", - сказал он. "По итогам прошлого года в нашей структуре экономики это уже 4,2%. Цель стоит выйти к 2030 году до 6%", - указал Новак. По его данным, сегодня в креативной индустрии уже занято более 4 миллионов человек.
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россия, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
13:24 02.10.2026 (обновлено: 13:27 02.10.2026)
 
Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак

Новак: доля креативных индустрий в ВВП должна вырасти до 6% к 2030 году

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6% к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Для нашей экономики такое направление, как развитие креативных индустрий, является очень важным. Если брать несколько лет назад долю креативной экономики, она составляла около 3%", - сказал он.
"По итогам прошлого года в нашей структуре экономики это уже 4,2%. Цель стоит выйти к 2030 году до 6%", - указал Новак.
По его данным, сегодня в креативной индустрии уже занято более 4 миллионов человек.
 
РОССИЯАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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