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Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак

Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6%, заявил Новак

Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6% к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:24+0300

2026-10-02T13:24+0300

2026-10-02T13:27+0300

россия

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в ВВП России должна вырасти до 6% к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для нашей экономики такое направление, как развитие креативных индустрий, является очень важным. Если брать несколько лет назад долю креативной экономики, она составляла около 3%", - сказал он. "По итогам прошлого года в нашей структуре экономики это уже 4,2%. Цель стоит выйти к 2030 году до 6%", - указал Новак. По его данным, сегодня в креативной индустрии уже занято более 4 миллионов человек.

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россия, александр новак, совет федерации