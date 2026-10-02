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Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка

Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка - 02.10.2026, ПРАЙМ

Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка

Доля беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в российском автопарке к 2035 году, как ожидается, составит 5%, а для самоходных машин этого... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:23+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в российском автопарке к 2035 году, как ожидается, составит 5%, а для самоходных машин этого показателя планируется достичь уже к 2030 году, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Четвертый уровень автономности предполагает, что водитель вмешивается в управление транспортным средством лишь в экстренных ситуациях. "Как и остальной мир, мы фокусируемся на высоком четвертом уровне автономности… Рассчитываем его достичь для 5% нового парка самоходных машин к 2030 году, и аналогичной доли в автомобильном транспорте к 2035-му", - сказал министр на пленарном заседании Совета Федерации. Он уточнил, что такие параметры были заложены Минпромторгом в проект обновленной стратегии развития российского автопрома на период до 2035 года. Классификация так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает шесть уровней - от нулевого (автоматизация управления движением отсутствует) до пятого уровня (полная автоматизация управления движением).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации