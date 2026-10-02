https://1prime.ru/20261002/dolja-873906121.html
Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка
Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка - 02.10.2026, ПРАЙМ
Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка
Доля беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в российском автопарке к 2035 году, как ожидается, составит 5%, а для самоходных машин этого... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:19+0300
2026-10-02T14:19+0300
2026-10-02T14:23+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873906121.jpg?1790940192
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в российском автопарке к 2035 году, как ожидается, составит 5%, а для самоходных машин этого показателя планируется достичь уже к 2030 году, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Четвертый уровень автономности предполагает, что водитель вмешивается в управление транспортным средством лишь в экстренных ситуациях. "Как и остальной мир, мы фокусируемся на высоком четвертом уровне автономности… Рассчитываем его достичь для 5% нового парка самоходных машин к 2030 году, и аналогичной доли в автомобильном транспорте к 2035-му", - сказал министр на пленарном заседании Совета Федерации. Он уточнил, что такие параметры были заложены Минпромторгом в проект обновленной стратегии развития российского автопрома на период до 2035 года. Классификация так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает шесть уровней - от нулевого (автоматизация управления движением отсутствует) до пятого уровня (полная автоматизация управления движением).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
Автомобили 4-го уровня автономности к 2035 году составят 5% автопарка
Алиханов: доля автомобилей 4-го уровня автономности к 2035 году составит 5% автопарка РФ
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в российском автопарке к 2035 году, как ожидается, составит 5%, а для самоходных машин этого показателя планируется достичь уже к 2030 году, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Четвертый уровень автономности предполагает, что водитель вмешивается в управление транспортным средством лишь в экстренных ситуациях.
"Как и остальной мир, мы фокусируемся на высоком четвертом уровне автономности… Рассчитываем его достичь для 5% нового парка самоходных машин к 2030 году, и аналогичной доли в автомобильном транспорте к 2035-му", - сказал министр на пленарном заседании Совета Федерации.
Он уточнил, что такие параметры были заложены Минпромторгом в проект обновленной стратегии развития российского автопрома на период до 2035 года.
Классификация так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает шесть уровней - от нулевого (автоматизация управления движением отсутствует) до пятого уровня (полная автоматизация управления движением).