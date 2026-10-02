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Доллар дешевеет к евро на статистике по занятости в США
Доллар дешевеет к евро на статистике по занятости в США - 02.10.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро на статистике по занятости в США
Стоимость доллара слабо меняется по отношению к евро в пятницу после публикации статистики по занятости в США, при этом американская валюта может завершить... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:15+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо меняется по отношению к евро в пятницу после публикации статистики по занятости в США, при этом американская валюта может завершить четвертую неделю подряд в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.53 мск курс евро к доллару рос до 1,125 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1243 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 101,86 пункта.
С понедельника евро подешевел к доллару на 1,2%, в минусе европейская валюта также оставалась три предыдущие недели подряд. Индекс доллара с начала текущей недели вырос на 0,9%.
В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в США за сентябрь. Так, безработица в стране неожиданно выросла - до 4,2% с уровня августа в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее ожиданий - на 29 тысяч.
Данные по рынку труда США влияют на ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 86% аналитиков ждут в октябре сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне 3,75-4%. Днем ранее такого решения от ФРС ожидали 76% опрошенных.
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рынок, сша
Доллар дешевеет к евро на статистике по занятости в США
Доллар дешевеет к евро в пятницу после публикации статистики по занятости в США
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо меняется по отношению к евро в пятницу после публикации статистики по занятости в США, при этом американская валюта может завершить четвертую неделю подряд в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.53 мск курс евро к доллару рос до 1,125 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1243 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 101,86 пункта.
С понедельника евро подешевел к доллару на 1,2%, в минусе европейская валюта также оставалась три предыдущие недели подряд. Индекс доллара с начала текущей недели вырос на 0,9%.
В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в США за сентябрь. Так, безработица в стране неожиданно выросла - до 4,2% с уровня августа в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее ожиданий - на 29 тысяч.
Данные по рынку труда США влияют на ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 86% аналитиков ждут в октябре сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне 3,75-4%. Днем ранее такого решения от ФРС ожидали 76% опрошенных.