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Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ

Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ - 02.10.2026, ПРАЙМ

Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ

Тематический поезд, посвященный 100-летию ДОСААФ, планируется запустить в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис... | 02.10.2026, ПРАЙМ

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ДУШАНБЕ, 2 окт - ПРАЙМ. Тематический поезд, посвященный 100-летию ДОСААФ, планируется запустить в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис Добряков на XV пленуме центрального совета ДОСААФ СНГ в Душанбе. "У нас будет поезд метрополитена, оформленный к 100-летию ДОСААФ", - сказал он. По его словам, организовано взаимодействие с Московским метрополитеном и столичным департаментом транспорта. Также прорабатывается совместный проект с РЖД по тематическому оформлению поезда дальнего следования Москва - Волгоград, добавил Добряков. Кроме того, в рамках юбилейной программы запланированы торжественный вечер в Центральном академическом театре Российской Армии, создание документальной трилогии "Осоавиахим – ДОСААФ. Кузница Победы", выставочные проекты, авиационно-спортивный праздник и масштабная информационная программа. Готовятся новые книги, мобильная и мультимедийная выставки. Столетие ДОСААФ будет отмечаться в 2027 году. В дорожную карту подготовки к юбилею включено 44 мероприятия, 19 из которых уже выполнены.

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