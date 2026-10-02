https://1prime.ru/20261002/dosaaf-873910465.html
Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ
Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ - 02.10.2026, ПРАЙМ
Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ
Тематический поезд, посвященный 100-летию ДОСААФ, планируется запустить в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:02+0300
2026-10-02T15:02+0300
2026-10-02T15:04+0300
бизнес
душанбе
москва
волгоград
снг
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873910465.jpg?1790942648
ДУШАНБЕ, 2 окт - ПРАЙМ. Тематический поезд, посвященный 100-летию ДОСААФ, планируется запустить в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис Добряков на XV пленуме центрального совета ДОСААФ СНГ в Душанбе. "У нас будет поезд метрополитена, оформленный к 100-летию ДОСААФ", - сказал он. По его словам, организовано взаимодействие с Московским метрополитеном и столичным департаментом транспорта. Также прорабатывается совместный проект с РЖД по тематическому оформлению поезда дальнего следования Москва - Волгоград, добавил Добряков. Кроме того, в рамках юбилейной программы запланированы торжественный вечер в Центральном академическом театре Российской Армии, создание документальной трилогии "Осоавиахим – ДОСААФ. Кузница Победы", выставочные проекты, авиационно-спортивный праздник и масштабная информационная программа. Готовятся новые книги, мобильная и мультимедийная выставки. Столетие ДОСААФ будет отмечаться в 2027 году. В дорожную карту подготовки к юбилею включено 44 мероприятия, 19 из которых уже выполнены.
душанбе
москва
волгоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, душанбе, москва, волгоград, снг, ржд
Бизнес, Душанбе, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, СНГ, РЖД
Московское метро запустит юбилейный поезд к 100-летию ДОСААФ
Тематический поезд к 100-летию ДОСААФ планируется запустить в московском метро
ДУШАНБЕ, 2 окт - ПРАЙМ. Тематический поезд, посвященный 100-летию ДОСААФ, планируется запустить в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис Добряков на XV пленуме центрального совета ДОСААФ СНГ в Душанбе.
"У нас будет поезд метрополитена, оформленный к 100-летию ДОСААФ", - сказал он.
По его словам, организовано взаимодействие с Московским метрополитеном и столичным департаментом транспорта.
Также прорабатывается совместный проект с РЖД по тематическому оформлению поезда дальнего следования Москва - Волгоград, добавил Добряков.
Кроме того, в рамках юбилейной программы запланированы торжественный вечер в Центральном академическом театре Российской Армии, создание документальной трилогии "Осоавиахим – ДОСААФ. Кузница Победы", выставочные проекты, авиационно-спортивный праздник и масштабная информационная программа. Готовятся новые книги, мобильная и мультимедийная выставки.
Столетие ДОСААФ будет отмечаться в 2027 году. В дорожную карту подготовки к юбилею включено 44 мероприятия, 19 из которых уже выполнены.