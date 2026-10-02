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В ЕАЭС одобрили пакет решений для запуска общего энергорынка
В ЕАЭС одобрили пакет решений для запуска общего энергорынка - 02.10.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС одобрили пакет решений для запуска общего энергорынка
Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили пакет решений, необходимый для запуска общего энергетического рынка с 1 января 2027 года,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:00+0300
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2026-10-02T16:00+0300
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили пакет решений, необходимый для запуска общего энергетического рынка с 1 января 2027 года, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета.
"Межправсовет одобрил пакет решений по формированию общего электроэнергетического рынка", - заявил Сагинтаев.
По его словам, поправки коснулись правил взаимной торговли электрической энергией, информационного обмена и определения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи.
"Принятие этих документов – необходимое условие для фактического запуска общего энергорынка с 1 января 2027 года", - заявил глава Коллегии ЕЭК.
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евразийская экономическая комиссия, еэк
Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
В ЕАЭС одобрили пакет решений для запуска общего энергорынка
Главы правительств ЕАЭС одобрили пакет решений для запуска общего энергорынка
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили пакет решений, необходимый для запуска общего энергетического рынка с 1 января 2027 года, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета.
"Межправсовет одобрил пакет решений по формированию общего электроэнергетического рынка", - заявил Сагинтаев.
По его словам, поправки коснулись правил взаимной торговли электрической энергией, информационного обмена и определения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи.
"Принятие этих документов – необходимое условие для фактического запуска общего энергорынка с 1 января 2027 года", - заявил глава Коллегии ЕЭК.