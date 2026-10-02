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ЕБРР в 2026 году выделит Украине кредитов на 2,7 миллиарда евро

ЕБРР в 2026 году выделит Украине кредитов на 2,7 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ

ЕБРР в 2026 году выделит Украине кредитов на 2,7 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по итогам текущего года передаст Украине кредитов на 2,7 миллиарда евро, что сопоставимо с рекордными 2,9... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:11+0300

2026-10-02T18:11+0300

2026-10-02T18:17+0300

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ЛОНДОН, 2 окт - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по итогам текущего года передаст Украине кредитов на 2,7 миллиарда евро, что сопоставимо с рекордными 2,9 миллиардами евро в прошлом году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. "В этом году банк предоставит финансирование в размере 2,7 миллиарда евро, что лишь немного ниже рекордного показателя 2025 года в 2,9 миллиардов евро", - передает агентство. По словам Рено-Бассо, более 80% кредитов, выданных банком в этом году в Украине, будут предоставлены частному сектору. Во время своего визита в Киев в пятницу Рено-Бассо подписала соглашение о выделении 130 миллионов евро в качестве экстренного финансирования "Украинским железным дорогам" для закупки локомотивов. Еще 150 миллионов евро были выделены на закупку вагонов для киевского метро.

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финансы, мировая экономика, украина, киев