https://1prime.ru/20261002/ekspert-873885926.html

Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права

Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права - 02.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права

Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T01:32+0300

2026-10-02T01:32+0300

2026-10-02T01:32+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873885926.jpg?1790893976

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Голубева. "Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут официально работать при соблюдении установленных законодательством условий. Совмещая работу с обучением в школе или колледже, подростки уже до достижения 18 лет могут приобретать трудовой стаж и формировать пенсионные права, в том числе накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты", - сказала РИА Новости Голубева. Она уточнила, что по общему правилу подросток может заключить трудовой договор с 16 лет, однако он имеет право работать и с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. В этом случае подросткам разрешен только легкий труд в свободное от учебы время, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу. Кроме того, как добавила эксперт, для несовершеннолетних действует сокращенное рабочее время. Подростки младше 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет - до 35 часов. Если же подросток подрабатывает в течение учебного года, эти ограничения сокращаются ровно в два раза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество