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Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права
Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права - 02.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права
Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:32+0300
2026-10-02T01:32+0300
общество
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Голубева. "Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут официально работать при соблюдении установленных законодательством условий. Совмещая работу с обучением в школе или колледже, подростки уже до достижения 18 лет могут приобретать трудовой стаж и формировать пенсионные права, в том числе накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты", - сказала РИА Новости Голубева. Она уточнила, что по общему правилу подросток может заключить трудовой договор с 16 лет, однако он имеет право работать и с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. В этом случае подросткам разрешен только легкий труд в свободное от учебы время, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу. Кроме того, как добавила эксперт, для несовершеннолетних действует сокращенное рабочее время. Подростки младше 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет - до 35 часов. Если же подросток подрабатывает в течение учебного года, эти ограничения сокращаются ровно в два раза.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
общество
Общество
01:32 02.10.2026
 
Эксперт рассказала, когда подростки могут формировать пенсионные права

Эксперт Голубева: россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Голубева.
"Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут официально работать при соблюдении установленных законодательством условий. Совмещая работу с обучением в школе или колледже, подростки уже до достижения 18 лет могут приобретать трудовой стаж и формировать пенсионные права, в том числе накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты", - сказала РИА Новости Голубева.
Она уточнила, что по общему правилу подросток может заключить трудовой договор с 16 лет, однако он имеет право работать и с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. В этом случае подросткам разрешен только легкий труд в свободное от учебы время, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу.
Кроме того, как добавила эксперт, для несовершеннолетних действует сокращенное рабочее время. Подростки младше 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет - до 35 часов. Если же подросток подрабатывает в течение учебного года, эти ограничения сокращаются ровно в два раза.
 
Общество
 
 
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