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Эксперт рассказал, какие земли в Москве могут подорожать в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какие земли в Москве могут подорожать в 2027 году
Эксперт рассказал, какие земли в Москве могут подорожать в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие земли в Москве могут подорожать в 2027 году
Земельные участки под малоэтажное строительство, садоводство и автозаправочные станции могут стать лидерами по росту кадастровой стоимости в 2027 году в Москве, | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T05:27+0300
2026-10-02T05:27+0300
недвижимость
бизнес
москва
новая москва
зеленоград
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Земельные участки под малоэтажное строительство, садоводство и автозаправочные станции могут стать лидерами по росту кадастровой стоимости в 2027 году в Москве, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер консалтинговой компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Он уточнил, что по заказу властей Москвы был сделан проект государственной кадастровой оценки (ГКО) земельных участков по состоянию на 1 января 2026 года. Документ, охватывающий 277,5 тысячи гектаров, опубликован в национальной системе пространственных данных и должен начать действовать с 1 января 2027 года, став основой для расчета земельного налога в столице, арендных платежей и платы застройщиков при смене вида разрешенного использования земли. В настоящее время в городе действует ГКО, произведенная в 2024 году на 2025-2026 годы. При этом земли под уже введенными многоквартирными домами в Москве налогообложению не подлежат, и арендная плата с них не вносится. "Совокупная кадастровая стоимость земли в Москве должна увеличиться на 34% – до 26,96 триллиона рублей. Наш анализ проекта обновленной государственной кадастровой оценки показал, что среди участков с разным функциональным назначением больше всего должна вырасти кадастровая стоимость площадок под автозаправочные станции в Новой Москве – на 172%, под малоэтажную застройку в Новой Москве – на 88%, под садоводство в Новой Москве – на 77%, под АЗС в "старой" Москве – на 65%", – сообщил Пивоварчик. Значительным также может оказаться повышение кадастровой стоимости земель под многоквартирные дома в Новой Москве (43%) и в старых границах города (26%). Участки под придорожный сервис без заправок подорожают на 17%, под гаражи и стоянки – на 16%, под склады – на 14%, под промышленность, офисы и социальные объекты – на 12-13%, под торговые объекты в "старой" Москве – на 12%. Меньше всего с 2027 года изменится кадастровая стоимость земель под гостиницами, которая станет выше всего на 4%. По словам главы компании Consul Group, в обновленной кадастровой оценке стоимость земельных участков в Новой Москве подтягивают к рыночной стоимости, поскольку раньше они были сильно недооценены. "Оценщики ориентируются в том числе и на высокие цены объявлений о продаже земли на рынке. Для них подобная информация служит как отправная точка для повышения стоимости в кадастре. При этом мы видим, что в ГКО почти не меняется стоимость земли под гостиницами, так как спрос на такие объекты явно не настолько велик, как на земли под офисы и строительство жилья", – пояснил он. В свою очередь значительный рост стоимости площадок под АЗС Пивоварчик связал с тем, что на таких участках доход получается не только от продажи топлива, но и от торговой точки, которая почти всегда размещается вместе с самой автозаправкой. Среди столичных округов, уточнил он, больше всего с 2027 года может подорожать земля в Троицком округе – на 66%. На втором месте оказался Новомосковский округ – 57%, а на третьем – Северо-Западный – 29%. Меньше всего увеличится кадастровая стоимость участков в Зеленограде – всего на 17%. Центр столицы показал средний уровень роста в 23%.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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недвижимость, бизнес, москва, новая москва, зеленоград
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Зеленоград
05:27 02.10.2026
 
Эксперт рассказал, какие земли в Москве могут подорожать в 2027 году

Consul Group: земли под малоэтажное строительство могут стать лидерами по росту стоимости

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Земельные участки под малоэтажное строительство, садоводство и автозаправочные станции могут стать лидерами по росту кадастровой стоимости в 2027 году в Москве, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер консалтинговой компании Consul Group Сергей Пивоварчик.
Он уточнил, что по заказу властей Москвы был сделан проект государственной кадастровой оценки (ГКО) земельных участков по состоянию на 1 января 2026 года. Документ, охватывающий 277,5 тысячи гектаров, опубликован в национальной системе пространственных данных и должен начать действовать с 1 января 2027 года, став основой для расчета земельного налога в столице, арендных платежей и платы застройщиков при смене вида разрешенного использования земли. В настоящее время в городе действует ГКО, произведенная в 2024 году на 2025-2026 годы. При этом земли под уже введенными многоквартирными домами в Москве налогообложению не подлежат, и арендная плата с них не вносится.
"Совокупная кадастровая стоимость земли в Москве должна увеличиться на 34% – до 26,96 триллиона рублей. Наш анализ проекта обновленной государственной кадастровой оценки показал, что среди участков с разным функциональным назначением больше всего должна вырасти кадастровая стоимость площадок под автозаправочные станции в Новой Москве – на 172%, под малоэтажную застройку в Новой Москве – на 88%, под садоводство в Новой Москве – на 77%, под АЗС в "старой" Москве – на 65%", – сообщил Пивоварчик.
Значительным также может оказаться повышение кадастровой стоимости земель под многоквартирные дома в Новой Москве (43%) и в старых границах города (26%).
Участки под придорожный сервис без заправок подорожают на 17%, под гаражи и стоянки – на 16%, под склады – на 14%, под промышленность, офисы и социальные объекты – на 12-13%, под торговые объекты в "старой" Москве – на 12%. Меньше всего с 2027 года изменится кадастровая стоимость земель под гостиницами, которая станет выше всего на 4%.
По словам главы компании Consul Group, в обновленной кадастровой оценке стоимость земельных участков в Новой Москве подтягивают к рыночной стоимости, поскольку раньше они были сильно недооценены. "Оценщики ориентируются в том числе и на высокие цены объявлений о продаже земли на рынке. Для них подобная информация служит как отправная точка для повышения стоимости в кадастре. При этом мы видим, что в ГКО почти не меняется стоимость земли под гостиницами, так как спрос на такие объекты явно не настолько велик, как на земли под офисы и строительство жилья", – пояснил он.
В свою очередь значительный рост стоимости площадок под АЗС Пивоварчик связал с тем, что на таких участках доход получается не только от продажи топлива, но и от торговой точки, которая почти всегда размещается вместе с самой автозаправкой.
Среди столичных округов, уточнил он, больше всего с 2027 года может подорожать земля в Троицком округе – на 66%. На втором месте оказался Новомосковский округ – 57%, а на третьем – Северо-Западный – 29%. Меньше всего увеличится кадастровая стоимость участков в Зеленограде – всего на 17%. Центр столицы показал средний уровень роста в 23%.
 
НедвижимостьБизнесМОСКВАНОВАЯ МОСКВАЗеленоград
 
 
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