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Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов

Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов

Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию - опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T06:15+0300

2026-10-02T06:15+0300

2026-10-02T06:15+0300

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минпросвещения

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию - опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. День среднего профессионального образования отмечается в России 2 октября. Эксперт рассказал, что Институт развития профессионального образования провел масштабный опрос 139 тысяч студентов во всех регионах России. "Мы увидели, что современный студент СПО - это молодой человек с четкой жизненной стратегией. Подавляющее большинство - 85% ребят - уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска. Для 67% опрошенных ключевой мотив выбора колледжа - стремление к скорейшей финансовой самостоятельности, а 40% уверены, что после колледжа проще и быстрее выйти на рынок труда", - заявил РИМА Новости Кожевников. Он отметил, что самый популярный ответ на вопрос о причинах выбора конкретной специальности - "возможность саморазвития, интересная работа". Этот вариант выбрали 44,7% опрошенных. По мнению Кожевникова, такой настрой у студентов во многом сформировал федеральный проект "Профессионалитет", которому в этом году исполняется 5 лет. В основе проекта - прочная связь между колледжем и работодателем, что позволяет студентам видеть четкий карьерный трек и будущее трудоустройство, а предприятиям - получать готовых специалистов. Эксперт добавил, что в число самых популярных профессий и специальностей у абитуриентов "Профессионалитета" в этом году вошли "Разработка и управление программным обеспечением", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство", "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Технология машиностроения".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, минпросвещения