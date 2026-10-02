Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/ekspert-873887278.html
Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов
Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов
Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию - опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T06:15+0300
2026-10-02T06:15+0300
технологии
россия
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873887278.jpg?1790910945
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию - опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. День среднего профессионального образования отмечается в России 2 октября. Эксперт рассказал, что Институт развития профессионального образования провел масштабный опрос 139 тысяч студентов во всех регионах России. "Мы увидели, что современный студент СПО - это молодой человек с четкой жизненной стратегией. Подавляющее большинство - 85% ребят - уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска. Для 67% опрошенных ключевой мотив выбора колледжа - стремление к скорейшей финансовой самостоятельности, а 40% уверены, что после колледжа проще и быстрее выйти на рынок труда", - заявил РИМА Новости Кожевников. Он отметил, что самый популярный ответ на вопрос о причинах выбора конкретной специальности - "возможность саморазвития, интересная работа". Этот вариант выбрали 44,7% опрошенных. По мнению Кожевникова, такой настрой у студентов во многом сформировал федеральный проект "Профессионалитет", которому в этом году исполняется 5 лет. В основе проекта - прочная связь между колледжем и работодателем, что позволяет студентам видеть четкий карьерный трек и будущее трудоустройство, а предприятиям - получать готовых специалистов. Эксперт добавил, что в число самых популярных профессий и специальностей у абитуриентов "Профессионалитета" в этом году вошли "Разработка и управление программным обеспечением", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство", "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Технология машиностроения".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, минпросвещения
Технологии, РОССИЯ, Минпросвещения
06:15 02.10.2026
 
Эксперт рассказал о жизненной стратегии студентов колледжей и техникумов

Эксперт Кожевников: 85% студентов колледжей понимают, чем будут заниматься после выпуска

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию - опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.
День среднего профессионального образования отмечается в России 2 октября.
Эксперт рассказал, что Институт развития профессионального образования провел масштабный опрос 139 тысяч студентов во всех регионах России. "Мы увидели, что современный студент СПО - это молодой человек с четкой жизненной стратегией. Подавляющее большинство - 85% ребят - уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска. Для 67% опрошенных ключевой мотив выбора колледжа - стремление к скорейшей финансовой самостоятельности, а 40% уверены, что после колледжа проще и быстрее выйти на рынок труда", - заявил РИМА Новости Кожевников.
Он отметил, что самый популярный ответ на вопрос о причинах выбора конкретной специальности - "возможность саморазвития, интересная работа". Этот вариант выбрали 44,7% опрошенных.
По мнению Кожевникова, такой настрой у студентов во многом сформировал федеральный проект "Профессионалитет", которому в этом году исполняется 5 лет. В основе проекта - прочная связь между колледжем и работодателем, что позволяет студентам видеть четкий карьерный трек и будущее трудоустройство, а предприятиям - получать готовых специалистов.
Эксперт добавил, что в число самых популярных профессий и специальностей у абитуриентов "Профессионалитета" в этом году вошли "Разработка и управление программным обеспечением", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство", "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Технология машиностроения".
 
ТехнологииРОССИЯМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала