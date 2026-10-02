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Экспорт металлов с Украины за год упал почти вдвое - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт металлов с Украины за год упал почти вдвое
Экспорт металлов с Украины за год упал почти вдвое - 02.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт металлов с Украины за год упал почти вдвое
Экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:36+0300
2026-10-02T15:37+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют документы национального банка страны, которые изучило РИА Новости. В конце каждого месяца нацбанк Украины публикует документы с статистическими данными о внешнем секторе экономики за прошлый месяц. Так, согласно последнему отчету с данными за август, экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в денежном выражении составил 186 миллионов долларов, при этом сократившись почти вдвое в годовом выражении. "Также сократился экспорт: продукции металлургии - на 48,1%", - говорится в платежном балансе, опубликованном украинским нацбанком. В августе 2025 года экспорт металлов с Украины в денежном эквиваленте составлял 358 миллионов долларов. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в среду заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали на Украине подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что металлургическая промышленность Украины разрушена вследствие ответных ударов России.
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промышленность, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, financial times, валдай
Промышленность, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Financial Times, Валдай
15:36 02.10.2026 (обновлено: 15:37 02.10.2026)
 
Экспорт металлов с Украины за год упал почти вдвое

Нацбанк Украины: экспорт черных и цветных металлов в августе сократился на 48,1%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют документы национального банка страны, которые изучило РИА Новости.
В конце каждого месяца нацбанк Украины публикует документы с статистическими данными о внешнем секторе экономики за прошлый месяц.
Так, согласно последнему отчету с данными за август, экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в денежном выражении составил 186 миллионов долларов, при этом сократившись почти вдвое в годовом выражении.
"Также сократился экспорт: продукции металлургии - на 48,1%", - говорится в платежном балансе, опубликованном украинским нацбанком.
В августе 2025 года экспорт металлов с Украины в денежном эквиваленте составлял 358 миллионов долларов.
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в среду заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали на Украине подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что металлургическая промышленность Украины разрушена вследствие ответных ударов России.
 
ПромышленностьРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинFinancial TimesВалдай
 
 
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