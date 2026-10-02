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Итальянская Eni снизила цены на топливо для сельхознужд и рыбной ловли - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Итальянская Eni снизила цены на топливо для сельхознужд и рыбной ловли
Итальянская Eni снизила цены на топливо для сельхознужд и рыбной ловли - 02.10.2026, ПРАЙМ
Итальянская Eni снизила цены на топливо для сельхознужд и рыбной ловли
Итальянская нефтегазовая Eni с 2 октября снизила на 20% цены на бензин и дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд и рыболовного флота, говорится в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:05+0300
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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая Eni с 2 октября снизила на 20% цены на бензин и дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд и рыболовного флота, говорится в сообщении компании. "Действующие клиенты Enilive смогут с сегодняшнего дня приобретать дизельное топливо и бензин для сельскохозяйственных нужд и мотопромысла по цене со скидкой 20% без учета НДС", - говорится в сообщении. В компании отметили, что срок действия скидки истекает 31 октября, но может быть продлен до конца года в зависимости от ситуации на рынке и наличия продукции. Как уточнил энергетический гигант, это решение последовало за введением с 28 сентября ограничения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Enilive, а также за недавно объявленной фиксированной скидкой на тарифы на электроэнергию и газ. Ранее Eni первой ввела максимальные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через ее сеть заправок Enilive. С понедельника стоимость стала составлять 2,19 евро за литр для дизельного топлива и 1,99 евро за литр для бензина - примерно на 17 центов ниже текущего среднего уровня цен. Аналогичные сокращения ввели другие крупные игроки рынка автомобильного топлива: бренды Ip, Tamoil и Q8. В Риме цены на заправках составляют примерно 2,15 евро за литр бензина и 2,35 - за дизельное топливо. В ситуации роста цен на энергоносители министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8 октября проведут встречу с представителями нефтеперерабатывающей отрасли. В конце августа ассоциация защиты прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 18%, а дизельное топливо - почти на 22%, но в течение последней недели цены опустились до 2,064 евро за бензин и 2,261 евро за литр дизельного топлива.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, рим, италия, eni
Бизнес, Рим, ИТАЛИЯ, Eni
13:05 02.10.2026 (обновлено: 13:12 02.10.2026)
 
Итальянская Eni снизила цены на топливо для сельхознужд и рыбной ловли

Итальянская Eni снизила на 20% цены на бензин и дизтопливо для сельхознужд и рыбной ловли

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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая Eni с 2 октября снизила на 20% цены на бензин и дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд и рыболовного флота, говорится в сообщении компании.
"Действующие клиенты Enilive смогут с сегодняшнего дня приобретать дизельное топливо и бензин для сельскохозяйственных нужд и мотопромысла по цене со скидкой 20% без учета НДС", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что срок действия скидки истекает 31 октября, но может быть продлен до конца года в зависимости от ситуации на рынке и наличия продукции.
Как уточнил энергетический гигант, это решение последовало за введением с 28 сентября ограничения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Enilive, а также за недавно объявленной фиксированной скидкой на тарифы на электроэнергию и газ.
Ранее Eni первой ввела максимальные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через ее сеть заправок Enilive. С понедельника стоимость стала составлять 2,19 евро за литр для дизельного топлива и 1,99 евро за литр для бензина - примерно на 17 центов ниже текущего среднего уровня цен. Аналогичные сокращения ввели другие крупные игроки рынка автомобильного топлива: бренды Ip, Tamoil и Q8.
В Риме цены на заправках составляют примерно 2,15 евро за литр бензина и 2,35 - за дизельное топливо.
В ситуации роста цен на энергоносители министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8 октября проведут встречу с представителями нефтеперерабатывающей отрасли.
В конце августа ассоциация защиты прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года.
По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября.
За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 18%, а дизельное топливо - почти на 22%, но в течение последней недели цены опустились до 2,064 евро за бензин и 2,261 евро за литр дизельного топлива.
 
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