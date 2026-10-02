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Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос
Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос - 02.10.2026, ПРАЙМ
Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос
Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, в этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:08+0300
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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, в этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Дата 1 января 2027 года была установлена президентом (Владимиром) Зеленским. Вступление основывается на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна", - сказала Кос в интервью газете Corriere della Sera. По ее словам, в Киеве и других странах рассматривают вступление Украины в ЕС как гарантию безопасности. Она отметила, что конфликт на Украине изменил геополитику в Европе. "И одним из последствий стало то, что расширение вновь стало приоритетом - не только для Украины, но и для других (стран)", - заявила еврокомиссар. Кос подчеркнула, что для Украины не будет привилегий или скидок в процессе вступления, однако, по ее словам, ЕС должен учитывать ситуацию, в которой находится страна. "В процессе вступления нет ни привилегий, ни скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, и поэтому наш долг также помогать ей", - сказала она, выразив надежду, что до конца года удастся открыть как можно больше переговорных пунктов с Украиной. Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
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мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
11:08 02.10.2026
 
Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос

Еврокомиссар Кос: Украина не вступит в ЕС 1 января 2027 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, в этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Дата 1 января 2027 года была установлена президентом (Владимиром) Зеленским. Вступление основывается на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна", - сказала Кос в интервью газете Corriere della Sera.
По ее словам, в Киеве и других странах рассматривают вступление Украины в ЕС как гарантию безопасности. Она отметила, что конфликт на Украине изменил геополитику в Европе.
"И одним из последствий стало то, что расширение вновь стало приоритетом - не только для Украины, но и для других (стран)", - заявила еврокомиссар.
Кос подчеркнула, что для Украины не будет привилегий или скидок в процессе вступления, однако, по ее словам, ЕС должен учитывать ситуацию, в которой находится страна.
"В процессе вступления нет ни привилегий, ни скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, и поэтому наш долг также помогать ей", - сказала она, выразив надежду, что до конца года удастся открыть как можно больше переговорных пунктов с Украиной.
Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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