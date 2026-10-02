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Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос

Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос - 02.10.2026, ПРАЙМ

Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, заявил еврокомиссар Кос

Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, в этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:08+0300

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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, в этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Дата 1 января 2027 года была установлена президентом (Владимиром) Зеленским. Вступление основывается на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна", - сказала Кос в интервью газете Corriere della Sera. По ее словам, в Киеве и других странах рассматривают вступление Украины в ЕС как гарантию безопасности. Она отметила, что конфликт на Украине изменил геополитику в Европе. "И одним из последствий стало то, что расширение вновь стало приоритетом - не только для Украины, но и для других (стран)", - заявила еврокомиссар. Кос подчеркнула, что для Украины не будет привилегий или скидок в процессе вступления, однако, по ее словам, ЕС должен учитывать ситуацию, в которой находится страна. "В процессе вступления нет ни привилегий, ни скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, и поэтому наш долг также помогать ей", - сказала она, выразив надежду, что до конца года удастся открыть как можно больше переговорных пунктов с Украиной. Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.

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мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, ес